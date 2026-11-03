Quảng Trị: Hơn 31.000 hộ dân chờ nguồn nước sạch từ dự án 460 tỷ đồng

Nhiều hộ dân chưa được dùng nước sạch đạt chuẩn

Tại tỉnh Quảng Trị nhiều năm nay, nước sạch luôn là vấn đề được quan tâm, nhất là tại các xã: Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Dân Hóa… Đây là những địa bàn nhiều năm đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch hoặc hệ thống cấp nước chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.

Nhiều hộ dân Quảng Trị chưa được dùng nước sạch đạt chuẩn...

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, địa phương định hướng phát triển hệ thống cấp nước sạch theo hướng đồng bộ, an toàn, bền vững, phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế từng khu vực. Tỉnh tập trung rà soát hiện trạng, dự báo nhu cầu sử dụng nước, đánh giá năng lực các công trình hiện có và xác định lộ trình đầu tư, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận nước sạch của người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu đến năm 2030, có 92% dân số đô thị được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung; 80% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn và đến năm 2050 phấn đấu 100% người dân được sử dụng nước sạch.

... trong khi hệ thống trữ nước sạch hư hỏng, không thể sử dụng.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh ưu tiên duy tu, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng và kết nối các công trình cấp nước hiện có; chỉ đầu tư mới khi thực sự cần thiết, có nhu cầu sử dụng rõ ràng, bảo đảm nguồn nước và phương án quản lý, vận hành bền vững. Đồng thời, nghiên cứu kết nối các hệ thống cấp nước đô thị - nông thôn, liên vùng, liên xã; lựa chọn giải pháp phù hợp đối với khu vực miền núi, biên giới, dân cư phân tán và những nơi chưa có khả năng kết nối với hệ thống tập trung.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh mới đạt khoảng 68%, trong đó, khu vực độ thị đạt 81,5%.

Người dân miền núi Quảng Trị đi lấy nước sạch trong đêm.

Nhiều khu vực có địa hình chia cắt, dân cư phân tán, nguồn nước thiếu ổn định theo mùa, chi phí đầu tư, vận hành cao, trong khi nhiều công trình hiện có đã xuống cấp hoặc quy mô nhỏ, không đáp ứng nhu cầu của người dân.

Nâng cấp, mở rộng 14 cụm công trình cấp nước

Trả lời Người Đưa Tin, ông Bùi Thái Nguyên, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Trị, cho biết, hiện UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sạch vùng nông thôn trên địa bàn, với tổng mức đầu tư khoảng 460 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2027-2030.

Nguồn vốn được bố trí từ ngân sách Trung ương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Trị được giao làm chủ đầu tư.

Với dự án 460 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng 14 cụm công trình cấp nước, Quảng Trị kỳ vọng từng bước cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch cho hơn 31.000 hộ dân.

Dự án tập trung nâng cấp, mở rộng 14 cụm công trình cấp nước tại các xã: Lệ Ninh, Tân Mỹ, Trường Phú, Tuyên Phú, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Bắc Trạch, Nam Hải Lăng, Triệu Phong, Ái Tử...

Đáng chú ý, nhiều địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: Kim Phú, Kim Điền, Minh Hóa, Khe Sanh, Ba Lòng, Hướng Hiệp và Lìa cũng nằm trong kế hoạch đầu tư. Đây là những khu vực còn nhiều khó khăn về hạ tầng, nhu cầu nước sạch sinh hoạt rất lớn.

Sau khi hoàn thành, các công trình dự kiến đạt tổng công suất khoảng 23.200m³/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng của khoảng 31.302 hộ dân.

Thay vì chỉ xây dựng công trình mới, dự án ưu tiên khôi phục, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống hiện có. Nhiều hạng mục sẽ được sửa chữa, thay thế thiết bị, cải tạo nguồn nước và nâng cấp dây chuyền xử lý.

Mạng lưới đường ống cũng được mở rộng nhằm tăng khả năng kết nối, điều tiết nguồn nước linh hoạt giữa các khu vực, hỗ trợ cấp nước khi một số công trình gặp sự cố hoặc thiếu nguồn cung.

Cùng với nâng cấp các công trình hiện có, Quảng Trị định hướng đầu tư thêm các nhà máy nước sạch tập trung tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi việc tiếp cận nguồn nước sạch đạt quy chuẩn còn nhiều hạn chế.