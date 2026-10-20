Quảng Trị: Hơn 18 tỷ đồng khắc phục sạt lở tại bãi tắm cộng đồng Trung Giang

Ngày 20/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án thành phần 1 - Khắc phục sạt lở tại bãi tắm cộng đồng Trung Giang (xã Bến Hải), thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển thuộc các xã Bến Hải, Nam Cửa Việt.

Đoạn thuộc tuyến kè và đường dạo bãi tắm cộng đồng Trung Giang, xã Bến Hải bị hư hỏng sau các đợt mưa lũ năm 2025 hiện nay.

Theo quyết định, dự án thành phần 1 - Khắc phục sạt lở tại bãi tắm cộng đồng Trung Giang do UBND xã Bến Hải làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 18,1 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương để thực hiện nhiệm vụ, dự án khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai và đảm bảo an ninh, quốc phòng. Thời gian thực hiện năm 2026.

Về quy mô đầu tư xây dựng, dự án sẽ đầu tư khắc phục, gia cố tuyến đường dạo bị hư hỏng có chiều dài 311m; điểm đầu tuyến Km0+7,38 tiếp giáp với đường dạo và hộ chân mái ta luy hiện trạng đã được đầu tư xây dựng, điểm cuối Km0+318,38 (mép phía Bắc quảng trường khu vực bãi tắm cộng đồng Trung Giang).

Dự án với mục tiêu khắc phục kịp thời các hư hỏng, sạt lở tại tuyến kè và đường dạo bãi tắm cộng đồng Trung Giang, xã Bến Hải; bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và các công trình hạ tầng ven biển; ngăn chặn nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng, bảo vệ tài sản công đã được Nhà nước đầu tư; khôi phục điều kiện khai thác bãi tắm, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ và sinh kế của người dân.

Các hạng mục chính dự án Khắc phục sạt lở tại bãi tắm cộng đồng Trung Giang gồm: Đường dạo và gờ chắn, mái taluy và hộ chân mái taluy.

Trong đó, mái ta luy kết cấu bằng bê tông cốt thép M400, bề mặt mái tạo bậc cấp; đỉnh mái ta luy rộng 1m bố trí các mố phá sóng kết hợp ghế ngồi ngắm biển bằng bê tông cốt thép M400 cách nhau 1m. Hộ chân mái ta luy sử dụng cọc cừ bê tông cốt thép dự ứng lực SW300, đầu cọc liên kết bằng dầm khóa đỉnh bê tông cốt thép M400…

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu UBND xã Bến Hải (chủ đầu tư) sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo mục tiêu, chất lượng công trình và tiến độ thi công, thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân và hoàn thành dự án theo kế hoạch; chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không hoàn thành, bị cắt giảm, thu hồi vốn.