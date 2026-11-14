Quảng Trị: Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1 năm 2026

Quang cảnh hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1 năm 2026

Ngày 13/11, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Trị (Hội đồng OCOP tỉnh) tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2026 (đợt 1).

Được biết, trong đợt 1 năm 2026, có 28 sản phẩm của 9 chủ thể đăng ký đánh giá, phân hạng OCOP cấp tỉnh, gồm 3 hợp tác xã, 5 doanh nghiệp và 1 hộ sản xuất, kinh doanh. Theo ngành quản lý có 25 sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 2 sản phẩm thuộc lĩnh vực công thương và 1 sản phẩm thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Quá trình đánh giá, chấm điểm, các thành viên Hội đồng đã tập trung phân tích, làm rõ những ưu điểm, hạn chế của từng sản phẩm, nhất là các vấn đề liên quan đến vùng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, khả năng liên kết thị trường và giá trị cộng đồng. Qua đó, giúp các chủ thể nhận diện những tiêu chí cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Các sản phẩm đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2026

Có 1 sản phẩm được Tổ tư vấn đề xuất Hội đồng xem xét, tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, phân hạng 5 sao. Bên cạnh đó, có 11 sản phẩm được đề xuất phân hạng 4 sao, 15 sản phẩm đề xuất phân hạng 3 sao; 1 sản phẩm không đủ điều kiện đưa ra đánh giá.

Trong đợt này có một số sản phẩm mới đáng chú ý như: Cao chè vằng linh chi hòa tan Mai Thị Thủy; Takon Coffee; Bánh quy dứa Hùng Dung; Cao khô hòa tan Đinh lăng - Chè vằng; Trà bột Gừng chanh hòa tan…

Đây là những sản phẩm thể hiện sự đa dạng trong phát triển sản phẩm OCOP, chú trọng chế biến sâu, nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu địa phương và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Trần Đình Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Tổ tư vấn; các báo cáo đánh giá được chuẩn bị cụ thể, chi tiết, phản ánh đầy đủ thực trạng, ưu điểm và những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện của từng sản phẩm.

Đồng thời, ghi nhận sự quan tâm đầu tư cơ sở sản xuất, trang thiết bị và dây chuyền chế biến hiện đại của nhiều doanh nghiệp, trong đó có những chủ thể mới tham gia chương trình nhưng đã mạnh dạn đầu tư quy mô lớn; một số sản phẩm đã hoàn thiện các chứng nhận, tiêu chuẩn cần thiết.

Ngoài ra, giao cơ quan thường trực phối hợp Tổ tư vấn rà soát, hoàn thiện hồ sơ, làm cơ sở tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả, trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, phân hạng sản phẩm theo quy định, đồng thời đề nghị Tổ tư vấn tiếp tục phát huy vai trò hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ và các điều kiện theo bộ tiêu chí OCOP; tăng cường kiểm tra, giám sát sau công nhận nhằm giữ vững uy tín thương hiệu OCOP của tỉnh.