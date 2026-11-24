Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.1, UBND xã Đông Trạch (Quảng Trị) đã tổ chức chương trình truyền dạy đàn và hát dân ca cho các em học sinh Trường THCS Đông Trạch 1.

Cô và trò Trường THCS Đông Trạch 1 cùng nhau hát dân ca

Sau khi nghe giới thiệu về nhạc cụ truyền thống và thưởng thức các tiết mục của Câu lạc bộ Đàn và hát dân ca xã Đông Trạch, học sinh được tập hát dưới sự hướng dẫn của những người vừa biểu diễn.

Các nghệ nhân và thành viên câu lạc bộ chỉ cho các em cách lấy hơi, phát âm, giữ nhịp rồi thể hiện làn điệu. Từng thao tác cụ thể giúp học sinh hiểu một câu hát dân ca được cất lên như thế nào, từ chỗ lấy hơi đến lúc vào nhịp.

Phần hát tập thể và giao lưu giúp các em có dịp thực hành ngay, cùng hát với những người đã gắn bó nhiều năm với phong trào văn nghệ ở địa phương.

Đưa dân ca vào trường học theo cách ấy cũng mở thêm một dịp để các thế hệ gặp nhau. Với học sinh, người hướng dẫn các em hát là những nghệ nhân, thành viên câu lạc bộ ngay tại xã mình. Với câu lạc bộ, buổi truyền dạy là dịp đem vốn dân ca đã gìn giữ qua nhiều năm sinh hoạt đến với lớp trẻ.

Một tiết mục hát múa dân ca được biểu diễn tại chương trình

Những gì các thành viên tích lũy trong quá trình tập luyện và biểu diễn được trao lại bằng việc làm cụ thể, từ chỉ cách lấy hơi đến cùng các em hát trọn một làn điệu.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam ở Đông Trạch bắt đầu từ việc gần gũi với học sinh là nghe và tập hát. Khi tự mình giữ nhịp, cất lời cùng các nghệ nhân, các em có thêm một cách để hiểu và nhớ những làn điệu vẫn được người dân quê mình gìn giữ.

Từ phong trào văn nghệ địa phương Tiền thân của Câu lạc bộ Đàn và hát dân ca xã Đông Trạch là Câu lạc bộ đàn và hát dân ca xã Phú Trạch cũ, ra đời năm 2011 với 25 thành viên. Tháng 7.2017, Câu lạc bộ Đàn và hát dân ca xã Đông Trạch chính thức được thành lập. Đến thời điểm tổ chức chương trình, câu lạc bộ có 30 thành viên.