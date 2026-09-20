Quảng Trị hoàn thành việc lấy mẫu phục vụ giám định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lực lượng chức năng thực hiện lấy mẫu tại nghĩa trang Ba Dốc, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: QS)

Cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức rà soát, khai quật và lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và trách nhiệm cao. Tại nhiều nghĩa trang, cán bộ, chiến sĩ phải làm việc trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, khối lượng phần mộ lớn, quá trình khai quật gặp không ít khó khăn. Mỗi phần mộ được mở không chỉ là một công việc chuyên môn, mà còn là sự tri ân đối với người đã hy sinh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Các đồng chí Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị kiểm tra, động viên lực lượng quy tập tại Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. (Ảnh: QS)

Đến ngày 20/9, Quảng Trị hoàn thành khai quật 22.864/22.864 phần mộ liệt sĩ tại 130/130 nghĩa trang; lấy được 13.221 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN và hoàn thành lấy mẫu đối với 73 hài cốt liệt sĩ mới quy tập. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập là thêm một cơ hội để xác định danh tính một liệt sĩ; mỗi thông tin được làm rõ là thêm một gia đình có cơ hội đón người thân trở về sau hàng chục năm xa cách.

Cùng với nhiệm vụ lấy mẫu, các lực lượng của tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 175 hài cốt liệt sĩ.

Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa. (Ảnh: QS)

Việc hoàn thành mục tiêu lấy mẫu sinh phẩm mới là một bước quan trọng trong hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ những mẫu sinh phẩm được thu thập, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện các bước giám định ADN, đối chiếu thông tin, từng bước xác định danh tính, quê quán của các liệt sĩ.

Hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và ở nước bạn Lào. Tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.