Quảng Trị: Hoàn thành tháo dỡ hàng quán tại khu vực Đá Nhảy

Nhiều hàng quán tại bãi tắm Đá Nhảy đã được tháo dỡ sau kết luận Thanh tra Chính phủ.

Sau thông báo này, toàn bộ hàng quán kinh doanh tại bãi tắm Đá Nhảy, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị đã được tháo dỡ, di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng cho chính quyền, tạo cơ sở xây dựng phương án quản lý, khai thác khu vực theo đúng quy định.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch Trần Hải cho biết, sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Trị, địa phương đã tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ kinh doanh sớm hoàn thành việc di dời, tháo dỡ công trình. U

BND xã Bắc Trạch đã thông báo đến các hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động, tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản khỏi khu vực bãi tắm Đá Nhảy và bàn giao mặt bằng cho chính quyền quản lý. Khu vực cho thuê kinh doanh dịch vụ rộng hơn 5ha, hiện có 14 quán hàng. Các công trình chủ yếu được xây dựng bằng tường gạch, cọc bê tông hoặc khung sắt, mái lợp tôn.

Các hộ dân đã nghiêm túc chấp hành, tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, không phát sinh khiếu kiện. Hiện các hộ đã hoàn thành việc tháo dỡ, di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng cho chính quyền. Khu vực này được xác định là đất thương mại, dịch vụ nên định hướng trong thời gian tới vẫn sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ. Nếu được tỉnh cho phép, xã sẽ xây dựng phương án, tổ chức đấu thầu theo quy định để lựa chọn đơn vị triển khai hoạt động kinh doanh, tạo điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch.

Bà Trần Thị Lan Hương, một hộ kinh doanh tại bãi tắm Đá Nhảy chia sẻ, gia đình đã thuê máy móc, xe cẩu và nhân công để tháo dỡ, thu dọn vật dụng. Trước đây, bà thuê lại mặt bằng của một người dân trong xã để kinh doanh ăn uống. Sau khi chính quyền thông báo chấm dứt hoạt động, gia đình bà đã thuê được mặt bằng mới cách vị trí cũ khoảng 300m để tiếp tục kinh doanh.

Bà Hương cùng một số hộ kinh doanh khác mong muốn địa phương tạo điều kiện để được tham gia kinh doanh trở lại tại khu vực bãi tắm Đá Nhảy nếu sau này tổ chức các hoạt động dịch vụ theo phương án mới.

Sau khi hoàn thành việc di dời các hàng quán chiếm dụng đất, tỉnh Quảng Trị sẽ xây dựng phương án, tổ chức đấu thầu theo quy định để triển khai hoạt động kinh doanh tại bãi tắm Đá Nhảy.

Trước đó, Kết luận thanh tra số 114 ngày 5/11/2024 của Thanh tra huyện Bố Trạch (cũ) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, sai phạm trong quản lý, cho thuê mặt bằng tại khu vực bãi tắm Đá Nhảy, trong đó xác định trách nhiệm của UBND xã Thanh Trạch (nay là xã Bắc Trạch). Theo kết luận, sau khi hợp đồng với UBND xã được thanh lý, ông N.T.Q. vẫn tiếp tục sử dụng mặt bằng để kinh doanh, cho các hộ khác thuê lại và thu tiền.

Thanh tra huyện Bố Trạch (cũ) kết luận việc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai và yêu cầu UBND xã Thanh Trạch theo thẩm quyền yêu cầu ông N.T.Q. chấm dứt việc cho các hộ thuê lại, trả lại mặt bằng để UBND xã quản lý; lập hồ sơ xử lý vụ việc đối với ông N.T.Q. theo quy định pháp luật. Đối với khu vực bãi tắm Đá Nhảy, Thanh tra huyện cũng yêu cầu UBND xã Thanh Trạch xây dựng phương án quản lý theo quy định nhằm duy trì hoạt động du lịch tại đây.

Đá Nhảy là thắng cảnh ven biển đẹp của tỉnh Quảng Trị, nằm tại xã Bắc Trạch, bên Quốc lộ 1 và phía Bắc đèo Lý Hòa. Với cảnh quan tự nhiên, vị trí thuận lợi và lợi thế nằm trên tuyến Quốc lộ 1, Đá Nhảy có nhiều tiềm năng phát triển du lịch biển, dịch vụ. Vào mùa cao điểm, khu vực này thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày đến tắm biển, nghỉ ngơi, thưởng thức hải sản và trải nghiệm không gian thiên nhiên ven biển.

Tuy nhiên, trong thời gian dài, khu vực này chưa được đầu tư, tổ chức khai thác tương xứng với tiềm năng, công tác quản lý đất đai và hoạt động kinh doanh còn nhiều bất cập. Việc chưa có phương án quản lý, khai thác phù hợp đã để hoạt động kinh doanh dịch vụ tự phát kéo dài, dẫn đến tình trạng sử dụng, cho thuê lại đất để kinh doanh không đúng quy định.

Việc hoàn tất tháo dỡ các công trình, bàn giao mặt bằng lần này không chỉ nhằm thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng đất mà còn tạo cơ sở để địa phương xây dựng phương án quản lý, đầu tư và khai thác bài bản hơn, phát huy giá trị cảnh quan, tiềm năng du lịch của Đá Nhảy theo đúng quy định.