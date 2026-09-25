Quảng Trị: Hoàn thành phương án tái định cư cho các hộ dân Mỹ Thủy trước 30/9

Nhiều hộ kinh doanh tại khu vực bãi biển phải di dời khẩn cấp và nằm trong diện giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Trước tình trạng xâm thực, sạt lở bờ biển Mỹ Thủy (xã Mỹ Thủy) diễn biến nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tài sản, sinh kế và đời sống người dân như TTXVN đã phản ánh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện phương án di dời, đồng thời nghiên cứu bảo đảm sinh kế cho người dân sau khi đến nơi ở mới.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến yêu cầu tập trung khẩn trương giải phóng mặt bằng đối với 14 hộ dân khu vực bãi tắm Mỹ Thủy, Miếu Âm hồn làng Mỹ Thủy và 69 hộ dân phía Nam tuyến đường ATI.

Đối với 14 hộ dân khu vực bãi tắm Mỹ Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu hoàn thiện phương án hỗ trợ, theo hướng bảo đảm người dân có kinh phí để ổn định sản xuất, kinh doanh khi di dời đến vị trí mới. Ban Quản lý Khu kinh tế được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu di dời bãi tắm đến vị trí mới, bảo đảm sinh kế cho người dân; đồng thời, bổ sung vào quy hoạch để có cơ sở triển khai.

Đối với 69 hộ dân khu vực phía Nam tuyến đường ATI, tỉnh Quảng Trị yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ trình thẩm định trước ngày 25/9 và hoàn thành phương án tái định cư trước ngày 30/9.

Riêng Miếu Âm hồn làng Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát phương pháp tính toán phương án bồi thường, hỗ trợ phù hợp, bảo đảm kinh phí xây dựng lại công trình phục vụ sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng. Công ty cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) được đề nghị nghiên cứu hỗ trợ thêm chi phí tâm linh để làng Mỹ Thủy tổ chức di dời.

Theo ông Lê Đức Tiến, các cơ quan, đơn vị liên quan phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, kịp thời bàn giao mặt bằng cho MTIP thực hiện dự án. Tổ công tác giải phóng mặt bằng được yêu cầu phân công nhiệm vụ cụ thể, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng tuần và đột xuất để Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề phát sinh.

Trước đó, TTXVN đã có bài phản ánh tình trạng sạt lở bờ biển Mỹ Thủy trên chiều dài khoảng 500m, có nơi ăn sâu hơn 15m vào đất liền, gây hư hỏng đường bê tông, hệ thống điện, công trình kinh doanh, giếng nước và các khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân.

12 hộ kinh doanh tại bãi biển được yêu cầu di dời khẩn cấp; hàng chục hộ dân trong khu vực cũng thuộc diện giải phóng mặt bằng, di dời, tái định cư. Người dân mong muốn được bố trí nơi ở an toàn, bồi thường, hỗ trợ phù hợp và bảo đảm sinh kế lâu dài sau di dời.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy, đến nay dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 180,82/322,2ha; Công ty cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) đã chi trả khoảng 191,86 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ.

Việc tỉnh Quảng Trị yêu cầu hoàn thiện các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nghiên cứu di dời bãi tắm cho thấy yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là đẩy nhanh giải phóng mặt bằng mà còn phải gắn quá trình di dời với bảo đảm an toàn, sinh kế và ổn định đời sống lâu dài cho người dân vùng bị ảnh hưởng./.