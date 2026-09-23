Quảng Trị: Hoàn thành mục tiêu lấy mẫu xác định danh tính liệt sĩ

Kết quả này góp phần tạo cơ sở để đẩy nhanh công tác giám định ADN, xác định danh tính, quê quán của các liệt sĩ.

Lễ truy điệu, an táng 13 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng. Ảnh: TTXVN phát.

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, đến ngày 20/9, các lực lượng chức năng đã hoàn thành khai quật 22.864/22.864 phần mộ liệt sĩ tại 130/130 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh; lấy 13.221 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN và hoàn thành lấy mẫu đối với 73 hài cốt liệt sĩ mới quy tập.

Cùng với công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, các lực lượng của tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 175 hài cốt liệt sĩ.

Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian đề ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ; phối hợp với các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức rà soát, khai quật và lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Tại Quảng Trị, quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn do khối lượng phần mộ lớn, thời tiết không thuận lợi và yêu cầu cao về tính chính xác, an toàn trong từng khâu. Các lực lượng chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện chặt chẽ, khoa học, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Sau khi hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân địa phương vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên các nghĩa trang, góp phần giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, tôn nghiêm.

Hài cốt liệt sĩ thứ 10 được phát hiện, cất bốc tại khu vực bản Bãi Dinh từ đầu tháng 9 đến nay. Ảnh: TTXVN phát

Việc hoàn thành mục tiêu lấy mẫu sinh phẩm là bước quan trọng trong quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ các mẫu sinh phẩm đã thu thập, cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện giám định ADN, đối chiếu thông tin để từng bước xác định danh tính, quê quán của các liệt sĩ.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tại nước bạn Lào; tập trung rà soát, xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, ưu tiên các khu vực trọng điểm, nơi có thông tin về mộ liệt sĩ.

Quảng Trị phấn đấu hoàn thành mục tiêu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần thực hiện tốt công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình các liệt sĩ.