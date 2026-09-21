Quảng Trị hoàn thành lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Tính đến ngày 20-9, toàn tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành khai quật 22.864 phần mộ liệt sĩ tại 130/130 nghĩa trang; lấy 13.221 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN và lấy mẫu đối với 73 hài cốt liệt sĩ mới quy tập. Cùng với đó, từ đầu Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm) đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 175 hài cốt liệt sĩ.

Mặc dù khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện khẩn trương, thời tiết có thời điểm không thuận lợi, các lực lượng đã chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện chặt chẽ, khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Các lực lượng tại Quảng Trị tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ bảo đảm tiến độ.

Việc hoàn thành mục tiêu lấy mẫu sinh phẩm tạo cơ sở để phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính, quê quán cho các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trọng tâm là Ban chỉ đạo tỉnh đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tại nước bạn Lào; tập trung rà soát, xác minh thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm, ưu tiên những khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Quảng Trị phấn đấu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.