Quảng Trị hoàn thành khai quật hơn 22.800 phần mộ liệt sĩ tại 130 nghĩa trang

Lực lượng chức năng Quảng Trị hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Xuân Diện

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị, sau 190 ngày triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các lực lượng chức năng hoàn thành khai quật toàn bộ 22.864 phần mộ liệt sĩ tại 130 nghĩa trang trên địa bàn.

Qua đó, cơ quan chuyên môn đã thu thập được 13.221 mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN và hoàn thành lấy mẫu đối với 73 hài cốt liệt sĩ mới quy tập.

Việc lấy mẫu sinh phẩm là bước quan trọng trong hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Kết quả này là dấu mốc quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ giám định ADN, từng bước đưa những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Song song với nhiệm vụ lấy mẫu, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, lực lượng vũ trang tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 175 hài cốt liệt sĩ.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì, phối hợp đồng bộ với các sở, ngành, chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ khoa học, bảo đảm tiến độ và an toàn tuyệt đối.

Dù đối mặt với thời tiết khắc nghiệt và khối lượng công việc lớn, các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành việc rà soát, khai quật; đồng thời phối hợp cùng nhân dân và các đoàn thể chỉnh trang, vệ sinh trả lại cảnh quan tôn nghiêm cho tất cả nghĩa trang.

Lực lượng chức năng sẽ bàn giao các mẫu sinh phẩm thực hiện các bước giám định.

Từ những mẫu sinh phẩm được thu thập, cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các bước giám định ADN, đối chiếu thông tin, từng bước xác định danh tính, quê quán của các liệt sĩ.

Thời gian tới, Quảng Trị đặt mục tiêu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ trong toàn bộ Chiến dịch 500 ngày đêm.

Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập trên địa bàn và tại nước bạn Lào; tập trung mở rộng rà soát thông tin, ưu tiên các khu vực trọng điểm nhằm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Đăng Đức