Quảng Trị: Hoàn thành di dời 3 sà-lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh

Chiếc sà-lan cuối cùng đã được trục vớt, di dời thành công. (Ảnh: H.M)

Mực nước sông Ô Lâu giảm, thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho lực lượng chức năng triển khai phương án cứu hộ. Chiếc sà-lan cuối cùng bị lật úp giữa dòng, một số bộ phận và thiết bị chìm dưới nước. Đơn vị cứu hộ huy động cần cẩu 55 tấn cùng nhiều phương tiện, nhân lực; thợ lặn cắt, tháo gỡ các phần vướng mắc trước khi trục vớt.

Sà-lan bị lật, mắc kẹt đã nổi trên mặt nước, được lai dắt ra khỏi gầm cầu. (Ảnh: H.M)

Đến khoảng 17 giờ, sà-lan được làm nổi; sau khi hút nước trong khoang, đến 17 giờ 30 phút được đưa về hạ lưu và neo đậu an toàn. Dự kiến ngày 16/9, lực lượng chức năng tiếp tục cắt, trục vớt phần máy móc, thiết bị còn chìm dưới sông. Một sà-lan được bố trí dưới chân cầu để cảnh báo, hướng dẫn phương tiện đường thủy tránh khu vực có vật cản, bảo đảm an toàn công trình và giao thông.

Tàu hỏa qua cầu Mỹ Chánh được phép chạy với tốc độ khai thác trước sự cố. (Ảnh: H.M)

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 13/9, nước lũ dâng cao cuốn trôi 3 sà-lan của một doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng trên sông Ô Lâu, mắc kẹt giữa cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh tại Km788+357. Một sà-lan đã được đưa khỏi vị trí mắc kẹt trong ngày 13/9; sà-lan thứ 2 có trọng lượng lớn nhất đã được đưa về hạ lưu vào chiều 14/9.

Việc di dời sà-lan cuối cùng cơ bản giải tỏa nguy cơ mất an toàn đối với các công trình giao thông tại khu vực.