Quảng Trị hoàn thành chủ trương bố trí 100% Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không là người địa phương

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quyết định và tặng hoa các cán bộ được điều động, phân công, chỉ định nhiệm vụ. (Ảnh: HG)

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị điều động, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, đồng thời bố trí cán bộ từ các sở, ngành đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cụ thể, có 15 cán bộ là Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã này được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khác để không còn là người địa phương.

Đáng chú ý có 3 Phó Giám đốc sở được điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới (Phó Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Đức Thiện), xã Lao Bảo (Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Văn Biên) và xã Cửa Tùng (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Quốc Hoàng). Đây là những phường, xã trung tâm chính trị-hành chính của tỉnh hoặc có điều kiện thuận lợi, nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Quảng Trị.

Ở chiều ngược lại, có 3 cán bộ là Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã được điều động công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Tỉnh ủy.

Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở Tài chính Mai Hồng Ngọc được điều động giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ điều động, phân công. (Ảnh: HG)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm chúc mừng các cán bộ được điều động, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, kết quả công tác trong thời gian qua đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Trần Vũ Khiêm đề nghị các cán bộ nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, nắm chắc tình hình, địa bàn; khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm và cả nhiệm kỳ, không để xảy ra khoảng trống trong lãnh đạo, chỉ đạo hoặc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng tập thể cấp ủy và chính quyền, các cán bộ được điều động, phân công lần này cần tập trung lãnh đạo địa phương thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.