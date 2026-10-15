Quảng Trị hoàn thành bố trí 100% Chủ tịch UBND xã không phải người địa phương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ngày 15/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố các quyết định điều động, luân chuyển cán bộ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành chủ trương bố trí 100% Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã không phải người địa phương theo chỉ đạo của Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm chúc mừng các cán bộ được điều động, ghi nhận những nỗ lực, kết quả công tác, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Trần Vũ Khiêm đề nghị các cán bộ nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm và cả nhiệm kỳ, không để xảy ra khoảng trống trong lãnh đạo, chỉ đạo hoặc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

Các địa phương cần phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng; đẩy nhanh tiến độ dự án, tăng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và cải cách thủ tục hành chính.

Theo các quyết định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương; đồng thời bố trí cán bộ từ các sở, ngành đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm trao quyết định về công tác cán bộ. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiếu Giang được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cam Lộ để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cam Lộ; ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cam Lộ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Giang để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiếu Giang.

Ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàn Lão được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bố Trạch để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bố Trạch; ông Đỗ Mạnh Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bố Trạch giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Lão để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàn Lão.

Tại xã Nam Ba Đồn, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Trần Xuân Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, được điều động giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã.

Ông Đinh Duy Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Hóa được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Điền để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Điền; ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Điền giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Hóa để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Hóa.

Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lệ Thủy được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lệ Ninh để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lệ Ninh; ông Nguyễn Hữu Hán, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lệ Ninh được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lệ Thủy để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lệ Thủy.

Bà Trần Thị Oanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cồn Tiên được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Gio Linh để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gio Linh; ông Lê Vĩnh Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gio Linh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cồn Tiên để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cồn Tiên.

Ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Hới được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Trạch để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Trạch.

Ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Hải Lăng để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Hải Lăng; ông Trần Hữu Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Hải Lăng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Định để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Định.

Đối với cán bộ từ các sở, ngành, ông Hoàng Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Tài chính, được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Hới; ông Nguyễn Văn Biên, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lao Bảo; ông Võ Quốc Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cửa Tùng để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Tùng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm trao quyết định về công tác cán bộ. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Các ông Trần Lích, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Trạch; Trần Anh Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lao Bảo; Võ Đức Diện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Tùng được điều động công tác tại Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề của Tỉnh ủy.

Ông Mai Hồng Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tài chính được điều động giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Theo các quyết định, cán bộ được điều động, luân chuyển thôi tham gia cấp ủy, ban thường vụ và thôi giữ chức vụ tại đơn vị cũ theo quy định.

Việc điều động, bố trí cán bộ được thực hiện theo Kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về chủ trương bố trí các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, cơ quan kiểm tra, thanh tra không phải là người địa phương.

Đến nay, Quảng Trị đã hoàn thành bố trí 78/78 bí thư đảng ủy và chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường không phải là người địa phương, góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch trong lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo động lực mới cho phát triển địa phương./.