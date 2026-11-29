Ngày 29/11, Công an xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa phối hợp với Trạm CSGT Đakrông - Phòng CSGT Công an tỉnh hỗ trợ 50 suất ăn và nước uống cho các tài xế đang bị mắc kẹt do sạt lở gây ách tắc giao thông tại Km 9+400 quốc lộ 15D đoạn qua địa bàn xã.

Lực lượng chức năng trao các suất cơm, nước uống hỗ trợ, động viên các tài xế bị mắc kẹt do sạt lở tại Km 9+400 gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 15D qua xã La Lay (Ảnh: Công an xã La Lay).

Công an xã La Lay hiện cũng đang tiếp tục duy trì lực lượng tại các điểm chốt, phối hợp với các lực lượng chức năng theo dõi tình hình, hướng dẫn và điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong khu vực bị ảnh hưởng bởi sạt lở.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị duy trì lực lượng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, cảnh báo từ xa tại khu vực ngã ba quốc lộ 9 - cầu Đakrông…

Trước đó, khoảng rạng sáng 28/11, tại Km 9+400 quốc lộ 15D đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay (xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) xảy ra sạt lở. Tại đây, đá từ phía ta luy lượng tiếp tục sụt trượt xuống nền mặt đường với khối lượng khoảng 1.500m³, gây ách tắc giao.

Quả bom sót lại sau chiến tranh được phát hiện tại điểm sạt lở Km 9+400 quốc lộ 15D đã được lực lượng chức năng di dời chiều 29/11.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp các lực lượng biên phòng, công an rào chắn. Đồng thời, khẩn trương bố trí máy móc tại hiện trường và tổ chức khắc phục để thông xe sớm nhất.

Tuy nhiên, quá trình triển khai khắc phục sạt lở tại Km 9+400 quốc lộ 15D phát hiện quả bom còn sót lại sau chiến tranh, nên công tác khắc phục sạt lở tại đây phải tạm dừng để chờ xử lý.

Đến chiều 29/11, lực lượng chức năng đã di chuyển quả bom trên, tuy nhiên công tác khắc phục sạt lở đang gặp không ít khó khăn, hiện vẫn chưa thể thông tuyến.