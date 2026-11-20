Ngày 19/11, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã và đào tạo cán bộ chuyên trách.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương trao biên bản ký kết Kế hoạch phối hợp. Ảnh: MST.

Theo kế hoạch, đến hết quý II/2027, Quảng Trị phấn đấu 90% cửa hàng, hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin về chuyển đổi số; ít nhất 1.500 cơ sở được tiếp cận, tư vấn, hướng dẫn chuyển đổi số và 50% trong số này cài đặt phần mềm, nền tảng số.

Các cơ sở có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng chữ ký số, đăng ký tên miền "biz.vn", xây dựng website giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Các hộ kinh doanh sẽ được giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn và hợp đồng điện tử, thanh toán số, chữ ký số, mã QR và trí tuệ nhân tạo (AI). Chương trình cũng hướng dẫn kỹ năng bán hàng đa kênh, tiếp thị trực tuyến, quản l‎ý tài chính và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Để giảm chi phí ban đầu, một số doanh nghiệp công nghệ cam kết cung cấp dịch vụ miễn phí trong thời hạn 3 tháng đến một năm. Các hộ đủ điều kiện còn được hỗ trợ hai năm sử dụng tên miền quốc gia biz.vn, cùng hạ tầng website, email và lưu trữ ban đầu. Mỗi xã, phường sẽ tổ chức ít nhất một hội thảo hoặc lớp tập huấn về chuyển đổi số cho hộ kinh doanh.

Chương trình được triển khai theo cơ chế phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh, doanh nghiệp công nghệ số và ngân hàng. Mạng lưới hiện có 7 doanh nghiệp công nghệ số nòng cốt và 4 đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số.

Việc hỗ trợ được thực hiện qua ba bước: vận động hộ kinh doanh tham gia; khảo sát, tư vấn giải pháp phù hợp với quy mô từng cơ sở; sau đó cài đặt và hướng dẫn sử dụng trực tiếp. Tại mỗi xã, phường, đặc khu dự kiến sẽ có ít nhất một doanh nghiệp công nghệ đồng hành, phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng và 90 nhân sự từ ba doanh nghiệp viễn thông để hỗ trợ tại cơ sở.

Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Quảng Trị cũng phối hợp triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã giai đoạn 2026-2027.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho rằng chuyển đổi số ở cấp xã cần bắt đầu từ những khó khăn thực tế, thay vì giới thiệu công nghệ sẵn có. Qua khảo sát, Bộ đã xác định 29 bài toán chuyển đổi số cấp xã.

Giai đoạn đầu, Quảng Trị dự kiến lựa chọn từ 3-5 xã, mỗi xã triển khai 1-2 bài toán phù hợp nhu cầu và điều kiện thực tế. Các bài toán tập trung vào những công việc cụ thể như giảm nhập lại số liệu khi lập báo cáo, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, thu phí không dùng tiền mặt, quản lý hộ kinh doanh, truy xuất sản phẩm OCOP, cảnh báo thiên tai và hỗ trợ giao thương tại khu vực biên giới.

Tỉnh cũng triển khai chương trình đào tạo cán bộ chuyên trách cấp xã với 13 kỹ năng thuộc bốn nhóm: tham mưu, điều hành; kỹ thuật, an toàn; hỗ trợ cộng đồng; thủ tục hành chính và ứng dụng AI.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh kết quả triển khai mới là thước đo hiệu quả của các thỏa thuận. Tỉnh sẽ cụ thể hóa kế hoạch thành nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm đến từng xã, phường.