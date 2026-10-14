Quảng Trị hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Một trang trại sản xuất sử dụng điện mặt trời ở phía bắc tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Theo đó, hệ thống điện mặt trời hộ gia đình sau khi hoàn thành lắp đặt để vận hành theo đúng quy định được hỗ trợ kinh phí lắp đặt như sau: Trường hợp điện mặt trời hộ gia đình không lắp đặt hệ thống lưu trữ điện thì mức hỗ trợ kinh phí lắp đặt là 500 nghìn đồng cho 1kW và không vượt quá 2 triệu đồng trên tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được xác định theo tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu.

Trường hợp hệ thống lưu trữ điện được lắp đặt đồng bộ với điện mặt trời hộ gia đình thì ngoài mức hỗ trợ trên còn được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng cho 1kWh và không vượt quá 2 triệu đồng trên tổng dung lượng hệ thống lưu trữ điện.

Về hỗ trợ kỹ thuật, hộ gia đình được cung cấp thông tin, hướng dẫn về thiết kế, giải pháp bảo đảm an toàn chịu lực công trình và giải pháp phòng cháy, chữa cháy đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện theo quy định của pháp luật.

Đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà có đấu nối với hệ thống điện quốc gia, Công ty Điện lực Quảng Trị hoặc đơn vị quản lý vận hành lưới điện liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ hộ về công tác lắp đặt, đấu nối kỹ thuật điện và bảo đảm an toàn điện theo quy định và quy trình chuyên môn của đơn vị quản lý vận hành lưới điện.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, tỉnh có điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi để phát triển điện mặt trời mái nhà. Theo các nguồn dữ liệu khí tượng, năng lượng mặt trời được công bố, khu vực Quảng Bình (cũ) có số giờ nắng từ 1.650 đến 1.820 giờ/năm, cường độ bức xạ trung bình khoảng 4,03-4,5kWh/m2 /ngày; khu vực Quảng Trị (cũ) có số giờ nắng từ 2.200 đến 2.500 giờ/năm, cường độ bức xạ trung bình khoảng 4,5-5kWh/m2 /ngày.

Hệ thống nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có khả năng khai thác diện tích mái để lắp đặt hệ thống điện mặt trời quy mô nhỏ, phục vụ tiêu thụ tại chỗ. Đến nay, toàn tỉnh có 385 hộ gia đình đã lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất khoảng 2.581kW.

Bằng chính sách hỗ trợ trên, tỉnh Quảng Trị phấn đấu năm 2030 có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà; đồng thời khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện, tăng khả năng tự chủ nguồn điện tại chỗ, giảm phụ tải giờ cao điểm.