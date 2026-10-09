Quảng Trị hỗ trợ hằng tháng đối với đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên

Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: HG)

Theo nghị quyết, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Trị được tặng Huy hiệu từ 50 năm tuổi Đảng trở lên không được hưởng lương hưu; trường hợp đang hưởng một hoặc nhiều khoản trợ cấp, phụ cấp, hỗ trợ hằng tháng từ ngân sách Nhà nước mà tổng mức được hưởng thấp hơn mức hỗ trợ theo Nghị quyết này thì được bổ sung phần chênh lệch để bảo đảm mức hỗ trợ theo quy định (trừ trường hợp đang hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội, trợ cấp xã hội hằng tháng theo chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật).

Mức hỗ trợ hằng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng là 0,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng; đảng viên 55 năm tuổi Đảng là 0,4 lần mức lương cơ sở/người/tháng...; cao nhất là đảng viên được tặng Huy hiệu 95 năm tuổi Đảng được hỗ trợ 1,6 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Phương thức hỗ trợ được thực hiện bằng hình thức chi trả hằng tháng cho đối tượng.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh hiện có 1.301 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên nhưng không thuộc đối tượng hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp mất sức lao động; trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hoặc trợ cấp xã hội hằng tháng... Phần lớn các đảng viên này có tuổi đời cao, sức khỏe giảm sút, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, cần được quan tâm, hỗ trợ để ổn định cuộc sống.

Thường trực Đảng ủy phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị tặng quà đảng viên Đinh Hùng Thái tại buổi lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí. (Ảnh minh họa: HG)

Vì thế, chính sách này nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền đối với những đảng viên có nhiều cống hiến nhưng còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Được biết, tổng kinh phí thực hiện chính sách tính theo mức lương cơ sở hiện hành dự kiến gần 16,2 tỷ đồng/năm.