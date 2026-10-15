Quảng Trị: Hình thành Kho tài sản số văn hóa, thể thao và du lịch

Chiều 14/10, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội thảo khoa học và tham vấn chuyên gia “Mô hình kinh tế, thương mại hóa tài sản số, sở hữu trí tuệ và huy động nguồn lực”, phục vụ Đề án Chuyển đổi số và Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Khánh Trinh

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân nhấn mạnh mục tiêu của hội thảo nhằm làm rõ những vấn đề có đủ cơ sở để triển khai, những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện và những vấn đề phải xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền liên quan đến chủ đề của hội thảo.

Quảng Trị có nguồn lực di sản giàu giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên. Trong quá trình xây dựng Đề án, tỉnh Quảng Trị định hướng hình thành "Kho tài sản số văn hóa, thể thao và du lịch", từng bước chuẩn hóa, kết nối dữ liệu và mở ra khả năng phát triển các sản phẩm phục vụ quản lý, nghiên cứu, giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Minh Tuấn nêu một số vấn đề cần quan tâm để tham vấn, trao đổi. Ảnh: Khánh Trinh

Tuy nhiên, quá trình chuyển từ dữ liệu được số hóa sang tài sản có thể quản lý và khai thác đang đặt ra những vấn đề mới: nếu chưa có căn cứ ghi nhận tài sản, việc định giá và sử dụng sẽ gặp khó khăn; nếu cơ chế cấp quyền thiếu tính khả thi, doanh nghiệp, làng nghề và cộng đồng khó tiếp cận dữ liệu; nếu các nguyên tắc về sở hữu trí tuệ, hợp tác và nguồn lực không rõ ràng, rủi ro pháp lý có thể ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai lâu dài.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, tài sản số được tạo lập từ nguồn lực di sản có thể được ghi nhận, quản lý và khai thác theo một cơ chế phù hợp, qua đó tạo ra giá trị kinh tế - xã hội mà vẫn bảo đảm trách nhiệm bảo tồn, quản lý tài sản công và quyền lợi của các chủ thể liên quan là bài toán không đơn thuần thuộc lĩnh vực công nghệ mà đòi hỏi sự kết hợp giữa khoa học kinh tế, tài chính, pháp luật, quản trị dữ liệu và thực tiễn phát triển văn hóa, du lịch. Một hệ thống dữ liệu di sản được đầu tư bài bản sẽ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi có cơ chế quản lý rõ ràng, phương pháp đánh giá giá trị phù hợp và những nguyên tắc khai thác có thể áp dụng trong thực tiễn. Ngược lại, nếu chưa xác lập đầy đủ cơ sở pháp lý và điều kiện thực hiện, việc khai thác tài sản số có thể gặp khó khăn, thậm chí phát sinh những rủi ro về quản lý tài sản, sở hữu trí tuệ và phân bổ lợi ích.

Các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Khánh Trinh

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia đã tập trung vào năm vấn đề có mối quan hệ chặt chẽ: ghi nhận tài sản dữ liệu vô hình; đo lường đóng góp của công nghiệp văn hóa số vào GRDP; cơ chế cấp quyền khai thác; quyền đối với dữ liệu phục vụ huấn luyện trí tuệ nhân tạo; và huy động nguồn lực ngoài ngân sách, hợp tác quốc tế.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Minh Tuấn cũng lưu ý ba yêu cầu được đặc biệt quan tâm trong quá trình tiếp tục hoàn thiện đề án, bao gồm làm rõ cơ sở ghi nhận và đo lường giá trị của tài sản số; cơ chế khai thác phải bảo đảm tính hợp pháp, khả thi và hài hòa lợi ích; huy động nguồn lực phải đi đôi với năng lực quản trị và yêu cầu phát triển bền vững.

Đồng thời, đối với tỉnh Quảng Trị, mục tiêu không chỉ là hình thành một kho tài sản số, mà còn là xây dựng một mô hình quản trị trong đó dữ liệu di sản được sử dụng có trách nhiệm, các giá trị văn hóa có điều kiện lan tỏa và những lợi ích kinh tế được tạo lập trên cơ sở minh bạch, bền vững.