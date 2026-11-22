Quảng Trị hiện còn 564 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý. Ảnh minh họa: TTXVN

Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp, xử lý toàn bộ số cơ sở này trong năm 2026, dù khối lượng công việc còn lại khá lớn và thời gian thực hiện không còn nhiều.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, sau sắp xếp, toàn tỉnh có 775 cơ sở nhà, đất dôi dư. Đến nay, các cơ quan chức năng đã xử lý 211 cơ sở, đạt 27,2%; còn 564 cơ sở chưa được xử lý, chiếm 72,8% tổng số cơ sở dôi dư.

Ngoài số cơ sở nhà, đất dôi dư, tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt phương án sắp xếp đối với 3.364/4.981 cơ sở nhà, đất thuộc diện rà soát. Trong số này, tỉnh quyết định giữ lại 2.566 cơ sở để tiếp tục sử dụng, điều chuyển 165 cơ sở và chuyển giao 633 cơ sở về địa phương quản lý, xử lý. Các phương án giúp tỉnh bố trí lại tài sản công theo nhu cầu sử dụng, đồng thời xác định cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý sau khi tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính thay đổi.

Để triển khai các phương án, thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định phê duyệt việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; điều chuyển và chuyển giao tài sản giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cụ thể, tỉnh chuyển giao một số cơ sở nhà, đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, xử lý; bàn giao một số cơ sở về phường Nam Đông Hà và điều chuyển tài sản cho Trường Trung học phổ thông số 1 Lê Lợi, Trạm Y tế phường Nam Đông Hà. Việc điều chuyển, chuyển giao giúp các đơn vị tiếp nhận có cơ sở pháp lý để quản lý, sử dụng hoặc triển khai phương án xử lý tài sản theo thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận tài sản, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị và các địa phương đã xây dựng phương án xử lý đối với từng cơ sở được giao quản lý. Các đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành, Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ và thẩm quyền phân cấp tại Quyết định số 51/2026/QĐ-CTUBND ngày 30/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Việc phân công đầu mối tiếp nhận, quản lý và xử lý tài sản kịp thời của UBND tỉnh Quảng Trị cũng giúp xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình triển khai.

Trong thời gian còn lại của năm 2026, UBND tỉnh Quảng Trị tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án đã được phê duyệt, tiếp tục xử lý số cơ sở còn tồn đọng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đối với những tài sản đã tiếp nhận, bảo đảm việc quản lý và xử lý đúng quy định, thẩm quyền. Với 564 cơ sở chưa được xử lý, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công việc trong năm nay.