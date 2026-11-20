Người dân làm nên đêm nhạc

Ghi nhận tại chương trình “Giai điệu yêu thương – Chung tay vì người nghèo” do xã Nam Trạch tổ chức, các tiết mục ca, múa, nhạc đều do những người yêu văn nghệ ở thôn, bản cùng cán bộ, chiến sĩ chung tay dàn dựng và biểu diễn. Những giọng hát vốn chỉ quen thuộc với bà con trong thôn nay có dịp đến với khán giả ở những thôn khác.

Mỗi người tham gia đều có một vai trò riêng, từ người hát chính đến các diễn viên múa phụ họa. Để tạo nên vòng cung những chiếc nón duyên dáng quanh đôi song ca, từng thành viên trong đội cũng phải dành thời gian tập luyện, phối hợp ăn ý với bạn diễn.

Đêm văn nghệ "cây nhà lá vườn" với những tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ được các CLB văn nghệ ở các thôn của xã Nam Trạch biểu diễn

Với người dân, sức hấp dẫn của một đêm văn nghệ ở quê trước hết đến từ những gương mặt thân quen trên sân khấu. Người cất tiếng hát về quê hương cũng đang sống trên chính mảnh đất ấy; người ngồi dưới hàng ghế khán giả có thể là bà con, hàng xóm.

Những buổi biểu diễn chung của xã vì thế không chỉ là dịp để các đội văn nghệ giới thiệu thành quả tập luyện, mà còn tạo cơ hội để người dân giao lưu, thưởng thức tiết mục của những người cùng chung niềm đam mê.

Thông qua hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, lãnh đạo xã Nam Trạch mong muốn duy trì và phát triển các hoạt động văn nghệ quần chúng, tạo không gian để người dân biểu diễn, giao lưu, đồng thời góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa của quê hương. Đặc biệt, chương trình còn lan tỏa tinh thần đùm bọc, sẻ chia vốn là nét đẹp trong đời sống cộng đồng.

Bởi vậy, đêm nhạc không chỉ dừng lại ở những lời ca, điệu múa mà còn hướng đến một ý nghĩa thiết thực hơn: kết nối những tấm lòng, cùng quan tâm và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người đang chật vật trong cuộc sống. Từ sự chung tay của chính quyền, các tổ chức và người dân, địa phương mong muốn tìm thêm những cách làm phù hợp để giúp các hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa, từng bước vươn lên.

Một tiết mục văn nghệ đậm chất văn hoá làng biển Nhân Trạch được biểu diễn

Tình người sau câu hát

Trong số những hoàn cảnh được nhắc đến tại đêm giao lưu có người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi và cả những gia đình đang nỗ lực tự vươn lên nhưng vẫn cần thêm nguồn lực để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Mỗi hoàn cảnh có một nhu cầu hỗ trợ riêng: người cần được giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn, gia đình mong có kinh phí sửa chữa nhà ở, học sinh cần thêm điều kiện để tiếp tục đến trường, qua đó giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ.

Điều đáng quý là sự sẻ chia không chỉ dừng lại ở những món quà trước mắt, mà còn hướng đến việc đáp ứng đúng nhu cầu, giúp mỗi người, mỗi gia đình có thêm điểm tựa để vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

Đêm văn nghệ thu hút đông đảo bà con nhân dân của xã Nam Trạch đến xem và cổ vũ, cũng như ủng hộ quà, tiền để giúp bà con khó khăn xã mình

Giúp một gia đình sửa sang chỗ ở đôi khi là việc vượt quá khả năng của cả những người thân cận. Đêm nhạc mở thêm cơ hội để bà con đóng góp tùy theo điều kiện của mình, cùng với sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

“Nhà mình cũng còn nhiều khoản phải lo, góp được chút nào thì góp chút ấy. Tôi cứ nghĩ lúc nhà có việc khó, biết bà con còn nhớ tới mình, cũng đỡ tủi”, bà Trần Thị Hồng, người dân tham gia chương trình, chia sẻ.

Nguồn kinh phí vận động sẽ được ưu tiên cho các hoạt động xây, sửa nhà, hỗ trợ sinh kế và chăm lo cho học sinh nghèo. Đó cũng là những công việc cần được tiếp nối sau khi chương trình khép lại.

Các đơn vị đóng quân trên địa bàn xã Nam Trạch ủng hộ chương trình

Những món quà ý nghĩa được lãnh đạo xã trao đến tay bà con khó khăn của xã Nam Trạch

Chương trình “Giai điệu yêu thương – Chung tay vì người nghèo” đã huy động được hơn 390 triệu đồng từ sự đóng góp bằng tiền và hiện vật của người dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Đây là nguồn lực thiết thực để địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 14 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, tới những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Nguồn vận động còn lại sẽ được ưu tiên cho các hoạt động xây, sửa nhà, hỗ trợ sinh kế và chăm lo cho học sinh nghèo. Qua đó, chương trình không chỉ góp phần cải thiện đời sống của những hoàn cảnh cần giúp đỡ mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, gắn kết cộng đồng.