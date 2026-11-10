Quảng Trị: Hàng nghìn khối đất đá chắn Quốc lộ 9C, nhiều nơi bị chia cắt

Theo báo cáo cập nhật lúc 11h ngày 10.11 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh Quảng Trị, tại Km30+900 trên Quốc lộ 9C, đoạn qua xã Kim Ngân, xảy ra sạt lở taluy dương với khối lượng đất đá khoảng 6.000–7.000m³, gây ách tắc giao thông. Các lực lượng đang đưa máy móc đến xử lý.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Ngân cho biết, mưa to kéo dài suốt đêm khiến nước tại các ngầm dâng cao, chảy xiết, các bản bị cô lập. Đơn vị đã cử lực lượng dân quân phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đặt biển cảnh báo, tổ chức trực tại những điểm nguy hiểm.

Đến thời điểm báo cáo 11h, ngầm Cụm Còi, ngầm bản Cồn Cùng và ngầm bản Còi Đá tại xã Kim Ngân vẫn bị ngập, gây ách tắc giao thông.

Tình trạng chia cắt còn xảy ra trên nhiều tuyến đường khác. Cầu tràn Đakrông tại Km0+307 trên Quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay, ngập khoảng 1m, gây tắc giao thông. Cầu tràn Ba Lòng tại Km11+240 trên đường ĐT.588a ngập khoảng 4m.

Mưa lớn đã làm ngập các ngầm tràn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân vùng miền núi phía tây tỉnh Quảng Trị

Tại xã Triệu Phong, tuyến đường vào thôn Thượng Phước ngập khoảng 0,5m, gây chia cắt giao thông với hai khu vực dân cư, khoảng 250 hộ. Ở xã Lìa, nước ngập cầu tràn Thanh Ô khiến người và phương tiện không thể qua lại. Hai điểm cầu tràn tại xã Tà Rụt, gồm cầu tràn từ A Vao vào thôn Tân Đi 2 và cầu Húc Nghì, cũng không thể lưu thông.

Tại xã Đakrông, các tràn Ly Tôn, Chân Rò, Đá Đỏ, Tà Rẹc, Làng Cát và Tà Lêng tiếp tục bị ngập sâu. Xã Ba Lòng ghi nhận nhiều cầu bị ngập, nước đang xuống chậm. Trong khi đó, tại xã Lệ Thủy, nước ngập trên đường Hùng Vương và khu tái định cư khu vực 3 Thượng Giang, ảnh hưởng đến đi lại, sinh hoạt.

Một số vị trí đã có chuyển biến: Nước tại các ngầm tràn ở thôn Ván Ri, Cu Dong và Ruộng, xã Khe Sanh đã rút, giao thông trở lại bình thường. Tuy nhiên, lũ hạ lưu sông Thạch Hãn vẫn tiếp tục lên, nguy cơ ngập tại vùng thấp chưa chấm dứt.

Các địa phương đã triển khai lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, dân quân, công an cùng các lực lượng tại chỗ; bố trí phương tiện, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng tiếp cận, hỗ trợ người dân tại khu vực ngập sâu, cô lập, chia cắt.

Việc kiểm tra các tuyến đường, cầu, cống, ngầm tràn được thực hiện cùng với bố trí cảnh giới, rào chắn, phân luồng, kiểm soát người và phương tiện. Lực lượng chức năng kiên quyết không để người dân qua lại tại nơi chưa bảo đảm an toàn.

Sạt lở đất đá đã làm tắc hoàn toàn tuyến Quốc lộ 9C đoạn qua xã Kim Ngân tỉnh Quảng Trị

Người dân cần tuân thủ hướng dẫn tại các điểm chốt trực, không vượt rào chắn, không đi bộ hoặc đưa xe qua ngầm nước chảy xiết. Tại khu vực sạt lở đang xử lý, cần chờ hướng dẫn lưu thông; không chủ quan khi thấy mưa giảm hoặc nước ở nơi khác đã rút.

Báo cáo cũng ghi nhận một nhà tại Bến Hải bị tốc mái, diện tích nuôi tôm của sáu hộ bị ngập; nhà để xe tại bốn điểm trường ở Cửa Việt và Kim Ngân bị tốc mái, hư hỏng. Tuyến đê biển Vĩnh Thái, đoạn giữa hai thôn Vĩnh Thái và Tân Mỹ, tiếp tục bị xói lở. Các địa phương đang kiểm tra, rà soát thiệt hại.

Theo báo cáo lúc 11h ngày 10.11 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PTDS tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ, từ 10h ngày 9.11 đến 10h ngày 10.11, phía Nam tỉnh có lượng mưa phổ biến 150-400mm, riêng Hướng Sơn đạt 415mm. Phía Bắc phổ biến 60-185mm, riêng Trường Sơn đạt 215mm. Nước tại sáu ngầm tràn ở xã Đakrông ngập sâu 2-2,5m; cầu Tà Lang ở xã Ba Lòng ngập khoảng 2,3m, cầu Thù Lụ và cầu Khe Vò ngập khoảng 1,7m. Lúc 10h cùng ngày, mực nước sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn đạt 4,42m, dưới báo động 2 là 0,08m. Theo dự báo trong báo cáo, trong sáu giờ tiếp theo, lũ tại đây tiếp tục lên và đạt đỉnh trên báo động 2, sau đó xuống chậm. Khu vực phía Nam tỉnh còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to trong khoảng 10-16h, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm.