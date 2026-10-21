Quảng Trị: Hàng chục học sinh nhập viện do bị ong đốt

Trước đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận liên tục 27 học sinh của Trường Trung học cơ sở Hải Lăng được đưa đến cấp cứu nghi do bị ong đốt. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương và xử trí cho từng học sinh. Do số lượng bệnh nhân nhập viện cùng lúc khá đông, bệnh viện đã bố trí các em điều trị, theo dõi tại nhiều khoa có giường bệnh, thay vì tập trung toàn bộ tại Khoa Nhi.

Theo thông tin ban đầu, khi các em học sinh chơi trong sân trường bị một đàn ong ở trên cây trong khu vực gần đó bay xuống tấn công. Nhiều em bị ong đốt, trong đó có học sinh bị đốt hơn 10 vết. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên y tế học đường phối hợp với Trạm Y tế địa phương sơ cứu ban đầu; những học sinh có biểu hiện nặng hơn được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, điều trị.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải khuyến cáo, khi bị ong đốt, người dân cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra, xử trí kịp thời. Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, chóng mặt, nôn ói, sưng môi hoặc lưỡi, mệt lả, bất tỉnh, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu. Người dân không nên chủ quan, bởi các phản ứng nghiêm trọng có thể diễn biến nhanh, đe dọa tính mạng…