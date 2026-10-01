Quảng Trị: Hai nam sinh lớp 11 đuối nước tử vong khi tắm tại thác Ồ Ồ

Tối 1/10, ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai nam sinh lớp 11 tử vong.

Khu vực thác Ồ Ồ, nơi xảy ra vụ đuối nước khiến hai nam sinh lớp 11 tử vong chiều 1/10.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h45 ngày 1/10, hai nam sinh Đ.Đ.H và T.G.H (cùng sinh năm 2010, trú thôn Làng Vây, xã Lao Bảo) đến khu vực thác Ồ Ồ để tắm. Trong lúc tắm, cả hai không may bị đuối nước và mất tích.

Nhận tin báo, UBND xã Lao Bảo huy động các lực lượng tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể hai nam sinh. Thi thể các nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.