Quảng Trị: Hai nam sinh đuối nước tử vong

Lực lượng chức năng đưa thi thể 2 nam sinh bị đuối nước khỏi hiện trường. (Ảnh: H.M)

Lúc 14 giờ 45 phút cùng ngày, 2 nam sinh lớp 11, gồm: Đ.Đ.H và T.G.H., cùng sinh năm 2010, trú thôn Làng Vây, xã Lao Bảo đến khu vực thác Ồ Ồ, thôn Làng Vây để tắm. Trong lúc tắm, 2 nam sinh bị đuối nước, mất tích.

Nhận tin báo, Ủy ban nhân dân xã Lao Bảo khẩn trương huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm. Đến 17 giờ cùng ngày, thi thể của 2 nam sinh đã được tìm thấy.

Hiện, thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.