Quảng Trị: Gọi vốn cho du lịch cộng đồng, nhà ở công nhân và y tế vùng cao

Theo đó, tại xã Kim Phú, một số dự án du lịch mở ra cơ hội để người dân tham gia đón khách ngay tại làng. Ở làng du lịch Tân Hóa, tỉnh kêu gọi đầu tư cơ sở lưu trú theo mô hình nhà phao, kết hợp phục vụ món ăn địa phương.

Tại bản Yên Hợp, hướng khai thác là lưu trú sinh thái quy mô nhỏ, đưa khách khám phá hang động, thăm những mái đá nơi người Rục từng sinh sống và tìm hiểu đời sống của bà con trong bản.

Một góc bản làng xã Kim Phú nhìn từ trên cao

Cũng tại Kim Phú, danh mục có dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Yên Phú và công viên du lịch mạo hiểm ở thung lũng Hung Trâu. Ở phía tây của tỉnh, hai dự án tại thác Ba Vòi và Brai – Tà Puồng hướng tới kết hợp nghỉ dưỡng với du lịch cộng đồng và khám phá thiên nhiên. Còn tại xã Cửa Tùng, khu du lịch Mũi Trèo – Rú Bàu được định hướng phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng ven biển kết hợp các hoạt động dưới tán rừng.

Trong các dự án dân sinh, cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa tại xã Kim Phú nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân vùng cao, biên giới, nơi còn thiếu cơ sở y tế quy mô lớn.

Theo danh mục, bệnh viện dự kiến kết hợp khám chữa bệnh đa khoa với lão khoa, phục hồi chức năng và nghỉ dưỡng y tế. Người cao tuổi cũng là đối tượng phục vụ của hai dự án khác, gồm khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại phường Bắc Gianh, cơ sở dịch vụ xã hội và viện dưỡng lão ở khu vực hồ Bàu Mây, xã Quảng Trạch.

Tại phường Nam Đông Hà, tỉnh dành một vị trí rộng 24,85ha, tiếp giáp đường Hùng Vương, để kêu gọi đầu tư khu nhà ở đô thị kết hợp nhà ở xã hội. Khu đất nằm ngay cạnh Khu công nghiệp Nam Đông Hà, thuận tiện cho công nhân có nhu cầu tìm chỗ ở gần nơi làm việc.

Ở lĩnh vực môi trường, dự án đốt rác phát điện tại xã Nam Trạch có công suất xử lý dự kiến 600 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày. Dự án có trạm trung chuyển tại phường Đông Hà và tận dụng nhiệt từ quá trình đốt rác để phát điện với công suất 15MW.

Trong 7 nhóm lĩnh vực được phê duyệt, du lịch, dịch vụ và thương mại có 38 dự án, kế đến là công nghiệp, khu, cụm công nghiệp và hạ tầng sản xuất với 32 dự án. Các nhóm còn lại gồm đô thị, nhà ở thương mại (16 dự án), nông nghiệp xanh và nông nghiệp công nghệ cao (7), y tế, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng y tế (5), logistics (3) và năng lượng (2).

UBND tỉnh giao các sở, ngành và địa phương công khai quy hoạch, hiện trạng mặt bằng, hạ tầng kết nối và tình trạng pháp lý của từng dự án. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh là đầu mối hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát địa điểm, đề xuất dự án.