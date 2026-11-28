Gỡ vướng hai nút giao, tránh nguy cơ ảnh hưởng nguồn vốn ADB

Theo đó, tỉnh yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh khẩn trương bàn giao mặt bằng trước ngày 1/12 tại 2 vị trí nút giao giữa các tuyến đường do địa phương đầu tư với những tuyến quốc lộ 1 được đầu tư theo hình thức BOT.

Nút giao đường Điện Biên Phủ với tuyến tránh Đồng Hới chưa thể hoàn thiện do vướng mặt bằng và phương án đấu nối.

Đây là những vị trí đang vướng mắc trong quá trình đấu nối, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thiện các dự án giao thông có tổng vốn đầu tư khoảng 250 tỷ đồng.

Hai vị trí được yêu cầu bàn giao mặt bằng gồm nút giao đường Điện Biên Phủ với tuyến tránh Đồng Hới tại Km665+640 quốc lộ 1 và nút giao trục đường Dinh Mười với quốc lộ 1 tại Km677+116.

Trong đó, đường Điện Biên Phủ dài hơn 1,4km, rộng 36m, kết nối cầu Nhật Lệ 2 với tuyến tránh quốc lộ 1. Công trình có tổng mức đầu tư 165 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới, đã hoàn thành từ giữa năm 2023.

Tuy nhiên, hạng mục nút giao với tuyến tránh Đồng Hới vẫn chưa thể hoàn thiện do vướng mắc trong việc đấu nối với tuyến đường BOT. Điều này khiến phương tiện từ cầu Nhật Lệ 2 chưa thể lưu thông thuận lợi ra tuyến tránh để kết nối với đường Hồ Chí Minh và cao tốc Bắc - Nam.

Đầu năm 2026, nút giao được triển khai thi công với kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Nhà thầu bắt đầu vào công trường từ tháng 3 và đã hoàn thành một cống hộp.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 5, Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh có đơn gửi Công an tỉnh Quảng Trị và Công an phường Đồng Hới, phản ánh việc phá dỡ mái ta luy nền đường có dấu hiệu xâm phạm kết cấu công trình đường bộ. Việc thi công sau đó phải tạm dừng.

Tuyến đường Dinh Mười được kỳ vọng mở rộng kết nối giao thông theo trục Đông - Tây, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực ven biển.

Các dự án giao thông tại Quảng Trị đang gặp vướng mắc trong việc đấu nối với hệ thống đường bộ do nhà đầu tư BOT quản lý.

Vị trí thứ hai là nút giao đường Dinh Mười với quốc lộ 1. Tuyến đường này dài hơn 4km, đi qua xã Ninh Châu và xã Quảng Ninh, có tổng mức đầu tư 91 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Đây là tuyến giao thông theo trục Đông - Tây, kết nối quốc lộ 1 với các khu vực kinh tế, góp phần mở rộng không gian phát triển của hai địa phương theo hướng biển. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2026.

Theo Ban Quản lý dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Bình, việc không thể đấu nối với tuyến BOT có thể gây ảnh hưởng đến quá trình nghiệm thu, thanh toán dự án. Đáng chú ý, nếu không tháo gỡ kịp thời, ADB có thể đóng khoản vay trong năm 2026, tiềm ẩn nguy cơ dự án bị cắt vốn.

Ngoài hai vị trí trên, tại nút giao đường vào Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn với quốc lộ 1 ở Km765+970, tỉnh đề nghị nhà đầu tư bàn giao mặt bằng ngay sau khi được cấp giấy phép thi công.

Tỉnh đồng hành xử lý phương án tài chính công trình BOT

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, một trong những nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư BOT chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng là lo ngại việc hình thành các nút giao mới có thể làm sụt giảm doanh thu thu phí của dự án.

Để tháo gỡ vướng mắc, tỉnh Quảng Trị đề nghị Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh khẩn trương rà soát, xác định các nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến doanh thu, hoàn thiện hồ sơ gửi Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 1/12 để được xem xét.

Cục Đường bộ Việt Nam, với vai trò là cơ quan ký kết hợp đồng BOT, được đề nghị hướng dẫn, phối hợp với nhà đầu tư rà soát và xử lý vấn đề sụt giảm doanh thu khi các tuyến đường do địa phương đầu tư được đấu nối vào dự án BOT, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và hợp đồng đã ký.

UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư và Bộ Xây dựng trong quá trình rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh tài chính dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với các chủ đầu tư dự án nút giao, tỉnh yêu cầu khẩn trương tổ chức thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ hoàn thành công trình, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư.