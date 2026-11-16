Quảng Trị gỡ vướng cho khu công nghiệp của liên danh VSIP

(Ảnh minh hoạ: Báo Quảng Trị).

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), theo Cổng TTĐT Quảng Trị.

Hiện nay, liên danh 3 nhà đầu tư gồm VSIP, CTCP Đô thị Amata Biên Hòa và Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đang triển khai Khu công nghiệp (KCN) quốc tế Quảng Trị tại các xã Diên Sanh, Hải Lăng.

Dự án có diện tích 481,2 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 2.074 tỷ đồng (tương đương 88,2 triệu USD), thời hạn hoạt động từ năm 2021 - 2071.

Công trình được phân kỳ đầu tư thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 có quy mô 97,4 ha, tổng mức đầu tư 504,4 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2021 - 2025. Giai đoạn 2 có quy mô 175,4 ha, tổng mức đầu tư 748,4 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2026 - 2029. Giai đoạn 3 có quy mô 208,4 ha, tổng mức đầu tư 821,3 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2029 - 2032.

Hiện giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành toàn bộ các thủ tục đầu tư và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đang tiến hành thi công san nền và hạ tầng kỹ thuật KCN, hạng mục nhà máy xử lý nước thải tập trung và hệ thống giao thông nội bộ, cấp thoát nước và cấp điện.

Tính đến nay, đã có 4 dự án thứ cấp của các nhà đầu tư Singapore đăng ký vào KCN quốc tế Quảng Trị, tổng vốn đạt 57,3 triệu USD, tổng diện tích đất công nghiệp thuê khoảng 16,6 ha, dự kiến thu hút 3.400 lao động địa phương. Công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 và giai đoạn 3 đang được hoàn thiện.

Tuy nhiên, theo đại diện chủ đầu tư, KCN quốc tế Quảng Trị hiện chưa được hưởng chính sách ưu đãi cao, còn gặp khó khăn trong thu hút đầu tư. Mặt khác, quá trình triển khai còn các vướng mắc trong thu hồi kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1...

Doanh nghiệp đề xuất địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của dự án, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trước mắt liên quan đến kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo tỉnh cho biết, thời gian tới Quảng Trị sẽ tiếp tục đón nhiều đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Qua đó, tạo thuận lợi cho VSIP cũng như các nhà đầu tư hạ tầng KCN đẩy mạnh xúc tiến, kết nối và thu hút thêm các dự án mới.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của VSIP, giao Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát tổng thể các nội dung liên quan đến điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, trong đó tập trung nghiên cứu phương án mở rộng ranh giới các khu kinh tế, xem xét đưa các KCN vào phạm vi khu kinh tế; xác định cụ thể những KCN cần điều chỉnh và những KCN tiếp tục giữ nguyên quy hoạch.

Quá trình rà soát phải phối hợp với các nhà đầu tư hạ tầng chiến lược, đánh giá thực chất những KCN đã được quy hoạch nhưng triển khai kém hiệu quả hoặc không còn phù hợp để có phương án điều chỉnh, đưa ra khỏi quy hoạch, tránh lãng phí.

Địa phương sẽ gỡ vướng, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, thủ tục và hạ tầng để các nhà đầu tư triển khai dự án. Ngoài ra sẽ kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư đến khảo sát, nghiên cứu cơ hội triển khai dự án tại KCN quốc tế Quảng Trị.