Quảng Trị gỡ nút thắt cuối cùng, thông tuyến đường 630 tỷ đồng

Tỉnh Quảng Trị đặt mốc 20/10 để xử lý điểm nghẽn mặt bằng tuyến đường nối Khu công nghiệp Đông Nam với Cảng Cửa Việt. Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN

Dự án đường Trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị nối Khu công nghiệp Đông Nam với Cảng Cửa Việt dài 23,5 km, đi qua địa bàn xã Triệu Phong và Hải Lăng. Tuyến đường giữ vai trò kết nối Khu kinh tế Đông Nam với Cảng Cửa Việt, Cảng Mỹ Thủy và các tuyến giao thông quan trọng, tạo thêm điều kiện vận chuyển hàng hóa và thu hút đầu tư vào khu vực.

Trong quá trình triển khai, công tác giải phóng mặt bằng của dự án liên quan đến hàng trăm hộ gia đình, cùng nhiều công trình, tài sản và mồ mả phải di dời. Đến nay, phần lớn mặt bằng đã được giải quyết, chỉ còn một hộ gia đình chưa hoàn tất việc di dời, bàn giao mặt bằng, trở thành điểm nghẽn cuối cùng ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu UBND xã Triệu Phong chủ trì, phối hợp UBND xã Nam Cửa Việt và các đơn vị liên quan khẩn trương làm việc, xử lý dứt điểm phần giải phóng mặt bằng còn lại, hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10.

Đáng chú ý, yêu cầu này được đưa ra sau nhiều lần lãnh đạo tỉnh và các đoàn công tác kiểm tra, làm việc, đôn đốc tháo gỡ vướng mắc trên thực địa. Từ việc rà soát những khó khăn chung của một dự án lớn, tỉnh đã khoanh đúng phần việc còn tồn tại để tập trung xử lý, thay vì tiếp tục giao nhiệm vụ chung chung.

Trách nhiệm cũng được đặt cụ thể cho chính quyền cơ sở. Chủ tịch UBND xã Triệu Phong và Chủ tịch UBND xã Nam Cửa Việt được yêu cầu trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo thực hiện đúng thời gian và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả. Bí thư Đảng ủy hai xã được yêu cầu lãnh đạo UBND triển khai hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Riêng đoạn tuyến qua địa bàn Triệu Phong dài 14,166 km, ảnh hưởng đến 292 hộ. Đây là một phần quan trọng của toàn tuyến, trong đó công tác giải phóng mặt bằng từng được địa phương xác định cơ bản hoàn thành. Việc xử lý dứt điểm trường hợp còn lại vì vậy là bước cuối để hoàn tất mặt bằng phục vụ toàn bộ dự án.

Với chiều dài 23,5 km, tuyến đường tạo kết nối trực tiếp giữa không gian sản xuất của Khu kinh tế Đông Nam với hệ thống cảng biển Cửa Việt, Mỹ Thủy, qua đó hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và khai thác hiệu quả hạ tầng khu kinh tế.

Một dự án có thể phải thực hiện hàng trăm trường hợp giải phóng mặt bằng, nhưng để hoàn tất toàn bộ công việc, đôi khi điểm nghẽn cuối cùng lại nằm ở một trường hợp cụ thể. Với mốc cuối cùng ngày 20/10, tỉnh Quảng Trị đang tập trung xử lý đúng điểm nghẽn, giao rõ trách nhiệm và thời hạn, hướng tới không để phần mặt bằng còn lại tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ công trình, dự án trọng điểm 630 tỷ đồng.