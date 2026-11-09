Quảng Trị: Giúp học sinh vùng biên giới biển nhận diện, phòng tránh ma túy

Ngày 9.11, Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với Trường THPT Triệu Phong (Quảng Trị) tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho hơn 800 cán bộ, giáo viên, học sinh, chú trọng hướng dẫn kỹ năng nhận diện nguy cơ và ứng xử trước sự lôi kéo, dụ dỗ.

Trung tá Bùi Đình Lợi, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Triệu Vân đã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy; phân tích tác hại, đặc điểm nhận diện các loại ma túy và thủ đoạn lôi kéo học sinh sử dụng.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy tại Trường THPT Triệu Phong (Quảng Trị)

Qua hình ảnh trực quan, trao đổi và giải đáp tình huống thực tế, học sinh được hướng dẫn cách nhận biết, từ chối và phòng tránh các nguy cơ liên quan đến ma túy. Nội dung tuyên truyền gắn kiến thức pháp luật với những tình huống các em cần cảnh giác, giúp học sinh biết cách tự bảo vệ khi bị rủ rê, dụ dỗ. Đơn vị cũng phát 200 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho học sinh.

Trước đó, ngày 2.11, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã phối hợp với Trường THPT Vĩnh Định tổ chức tuyên truyền các nội dung trên cho 750 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Theo Đồn Biên phòng Triệu Vân, trước ngày 1.7.2025, Trường THPT Triệu Phong và Trường THPT Vĩnh Định thuộc địa bàn nội địa. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hai trường thuộc địa bàn biên giới biển do đơn vị quản lý.

Học sinh trả lời những câu hỏi liên quan đến tệ nạn ma túy đối với thế hệ trẻ

Sự thay đổi về địa bàn đặt ra yêu cầu mở rộng phạm vi phối hợp, đổi mới cách tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh. Đơn vị tập trung vào những nội dung gần với lứa tuổi, kết hợp cung cấp kiến thức với hướng dẫn kỹ năng phòng tránh ma túy và các tệ nạn xã hội.

Dịp này, Đồn Biên phòng Triệu Vân trao quà động viên hai học sinh đang được hỗ trợ trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”; phối hợp với Công ty Du học Quốc tế Alpha trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập tại Trường THPT Triệu Phong.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng" của Trường THPT Triệu Phong

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh trên địa bàn biên giới biển.