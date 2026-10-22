Quảng Trị:Giúp cán bộ cơ sở vững nghiệp vụ công tác gia đình

Đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình tại cơ sở thường xuyên có sự thay đổi, một số còn lúng túng về kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp tham mưu, triển khai công việc. Đây là khó khăn được đặt ra tại Hội nghị, đồng thời cũng là yêu cầu thực tế để chương trình tập huấn tập trung vào những kiến thức, kỹ năng cán bộ cần trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác gia đình năm 2026 do Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị tổ chức

Bà Lê Thị Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Trị nhấn mạnh, công tác gia đình đang đứng trước nhiều thách thức khi đời sống xã hội thay đổi nhanh chóng. Tác động của cơ chế thị trường, công nghệ thông tin, mạng xã hội và quá trình hội nhập quốc tế đặt ra những vấn đề mới đối với việc gìn giữ các giá trị văn hóa gia đình.

Tình trạng bạo lực gia đình, ly hôn và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình vẫn diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh, thời gian qua vẫn xảy ra những vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực này phải được bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Nội dung tập huấn chú trọng cập nhật các chủ trương, chính sách và văn bản mới ban hành trong năm 2025-2026 liên quan đến công tác gia đình. Học viên được giới thiệu Bộ chỉ số gia đình hạnh phúc, bồi dưỡng kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, an toàn và phòng ngừa bạo lực gia đình trong thời đại số.

Với cán bộ cơ sở, việc cập nhật kiến thức gắn với trao đổi nghiệp vụ giúp làm rõ hơn cách vận dụng vào công việc tại địa phương. Chương trình dành nội dung hướng dẫn, giải đáp về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình, nhóm tiêu biểu để học viên tham khảo.

“Tăng cường trao đổi, tương tác, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, các tình huống cụ thể và giải đáp thắc mắc để học viên dễ hiểu, dễ áp dụng vào công việc thực tế tại địa phương”, bà Hà đề nghị. Bà đồng thời yêu cầu học viên chủ động nghiên cứu tài liệu, đưa những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở vào thảo luận.

Yêu cầu sau tập huấn là vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng vào tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác gia đình. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với giải đáp những vấn đề cụ thể được kỳ vọng giúp cán bộ bớt lúng túng, chủ động hơn trong công việc, đáp ứng yêu cầu xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng ngừa bạo lực ngay tại cộng đồng.

Tại Quảng Trị, các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình đã góp phần giảm thiểu bạo lực, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu, công tác bình đẳng giới trong gia đình có những chuyển biến tích cực.