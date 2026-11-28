Toàn cảnh hội thảo khoa học "Hệ thống khai thác và xử lý nước ở 14 giếng cổ xã Cồn Tiên tỉnh Quảng Trị"

Ở Cồn Tiên, người xưa dùng đá xếp khan, không cần vôi vữa, để đón dòng nước tự chảy từ các mạch ngầm trên nền địa tầng bazan. Nước qua bể lắng, máng đá, bể chứa rồi theo mương ra đồng. Cách lấy và dẫn nước ấy vẫn gắn với sinh hoạt, canh tác của người dân. Khi xem xét tu bổ một giếng, việc giữ từng lớp đá cần đi cùng với việc giữ đường nước chảy qua công trình.

Người dân phải thực sự là chủ thể tham gia bảo vệ, quản lý và được hưởng lợi từ di sản.

Ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Trị

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đặt vấn đề xác định vùng bổ cập, tức khu vực nước thấm xuống để nuôi mạch ngầm. Phạm vi cần bảo vệ vì vậy rộng hơn vị trí từng giếng. Nghiên cứu địa chất, thủy văn sẽ giúp xác định những khu vực cần lưu ý khi xây dựng hạ tầng, cũng như đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với nguồn nước.

Yêu cầu giữ yếu tố gốc cũng đặt ra với từng hạng mục tu bổ. Kỹ thuật xếp đá truyền thống cần được tôn trọng, các can thiệp vào bể, máng và mương dẫn phải tính đến ảnh hưởng đối với dòng chảy. Việc khảo sát còn cần làm rõ mối liên hệ giữa những giếng đã xếp hạng với các giếng được ghi nhận thêm, đường đá cổ, đồng ruộng và các điểm tín ngưỡng trong vùng. Những dấu tích ấy giúp giải thích cách cư dân tổ chức làng xóm, canh tác và chia sẻ nguồn nước qua nhiều thế hệ.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo

Ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Trị, đề nghị đối chiếu tư liệu khảo cổ, lịch sử, dân tộc học và Hán Nôm để làm rõ nguồn gốc, niên đại và quá trình hình thành hệ thống giếng. Sở sẽ chỉ đạo Bảo tàng tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung tư liệu cho hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và tham mưu triển khai quy hoạch đã được phê duyệt. Khả năng đề cử UNESCO ghi danh được đặt ra như một hướng nghiên cứu lâu dài.

Việc phát huy giá trị di tích có thể bắt đầu từ những công việc người dân vẫn làm quanh giếng. Dòng nước dẫn ra ruộng, nghề trồng rau liệt và tập quán gìn giữ nguồn nước là những nội dung có thể đưa vào trải nghiệm du lịch cộng đồng. Khi người dân tham gia quản lý và được hưởng lợi từ hoạt động đón khách, việc bảo vệ giếng có thêm chỗ dựa ngay tại các làng đang sử dụng nguồn nước này.

Đại biểu tham dự hội thảo

Cụm 14 giếng cổ tiêu biểu ở Cồn Tiên được xếp hạng di tích quốc gia năm 2001. Theo Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 3.8.2026 của UBND tỉnh Quảng Trị, quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích có phạm vi 427,8ha, gồm 10,42ha khu vực bảo vệ di tích và 417,38ha vùng đệm. Quy hoạch thực hiện trong giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050.