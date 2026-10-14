Quảng Trị: Giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét dự án nâng cấp luồng Hòn La

Ngày 14/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định về việc giao quyền sử dụng khu vực biển cho Công ty CP Cảng Hòn La sử dụng khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét thuộc Dự án nạo vét nâng cấp tuyến luồng hàng hải Hòn La (xã Phú Trạch).

Một góc khu vực Khu kinh tế Hòn La và khu vực cảng Hòn La nhìn từ phía Đèo Ngang đầu tháng 8/2026.

Theo đó, khu vực biển được phép sử dụng có diện tích 17,2ha, độ sâu được phép sử dụng so với mặt nước biển là 23,16m đến 24,35m (hệ độ cao Quốc gia) được giới hạn bởi 4 điểm góc. Phương tiện, thiết bị được phép sử dụng là một tàu hút bụng tự hành công suất 1509GT/2420KW; sáu sà lan xả đáy, tải trọng ≤ 1.500 tấn; ba tàu kéo, công suất ≤ 500 CV. Thời hạn giao khu vực biển là 24 tháng.

Mức thu tiền sử dụng khu vực biển để nhận chìm 20.000 đồng/m3 theo quyết định số 09 ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 tiếp tục được áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tổng khối lượng vật chất nạo vét nhận chìm ở biển là 200.000m3.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Công ty CP Cảng Hòn La nộp tiền sử dụng khu vực biển theo số tiền sử dụng khu vực biển cụ thể do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Sử dụng khu vực biển được giao đúng mục đích, ranh giới, diện tích, độ sâu, độ cao, thời hạn được quy định trong Quyết định giao khu vực biển; không lấn, chiếm biển; không vi phạm quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Không được tiến hành hoạt động ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển; không gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường biển, hệ sinh thái biển; không làm ảnh hưởng, cản trở các hoạt động giao thông trên biển; không cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, khảo sát, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường biển và hoạt động hợp pháp khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép trong vùng biển Việt Nam.

Bảo vệ môi trường biển; báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển được giao định kỳ hàng năm, gửi trước ngày 31/12 hàng năm cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển; không cung cấp thông tin về khu vực biển trái quy định của pháp luật.

Không được chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển được giao. Không được khai thác, sử dụng tài nguyên biển ở khu vực biển khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển.

Thực hiện các hoạt động nạo vét, nhận chìm, sử dụng phương tiện, thiết bị theo đúng thiết kế, công nghệ, trình tự thực hiện, biện pháp tổ chức thi công đã được thẩm định, chấp thuận, phê duyệt, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật…

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm việc sử dụng khu vực biển theo đúng quy định tại quyết định của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thuế tỉnh Quảng Trị ban hành thông báo nộp tiền sử dụng khu vực biển gửi Công ty CP Cảng Hòn La theo đúng quy định pháp luật; thông báo ngay với cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp tổ chức cá nhân được giao khu vực biển không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính về giao khu vực biển theo quy định.