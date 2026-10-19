Quảng Trị giành nhiều giải tập thể và cá nhân tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MQTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Về phía tỉnh Quảng Trị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số cơ quan và cá nhân đoạt giải.

Ban Chỉ đạo Cuộc thi trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc - Ảnh: N.Q

Sau hơn 9 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút 905.681 tác phẩm dự thi, tăng 67,17% so với năm 2025. Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao 16 giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động cuộc thi sâu rộng và có nhiều bài viết chất lượng; 147 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân, trong đó có 12 giải A, 22 giải B, 39 giải C, 74 giải khuyến khích theo các loại hình tác phẩm dự thi. Đồng thời trao 18 giải triển vọng cho các tác giả, nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên có bài viết chất lượng tốt và 2 giải cho tác giả cao tuổi nhất, trẻ tuổi nhất dự thi.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả - Ảnh: N.Q

Tỉnh ủy Quảng Trị được trao giải tập thể xuất sắc. Tác phẩm “Cảnh giác với chiêu bài “Cách mạng màu” từ các hiện tượng văn học xét lại lịch sử” của tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Như (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và tác phẩm “Khi tin giả khoác áo thật” của tác giả Đỗ Đặng Anh (Công an xã Cam Lộ) đoạt giải C.

Tác phẩm “Đấu tranh với âm mưu thủ đoạn lợi dụng hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng” của tác giả Đinh Chiến Hữu (Công an xã Minh Hóa) và tác phẩm “Nhận diện và đấu tranh chống “lật sử” trên không giang mạng xã hội hiện nay” của tác giả Trần Thanh Thủy (Trường Chính trị Lê Duẩn) đoạt giải khuyến khích.