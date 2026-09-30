Quảng Trị: Gắn trách nhiệm với tiến độ công việc để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HG)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026. Chín tháng năm 2026, kinh tế ổn định và duy trì đà tăng trưởng, sản xuất lâm nghiệp và thủy sản ổn định; sản xuất công nghiệp tăng 14,3% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách đến ngày 14/9 đạt 8.651 tỷ đồng, đạt 68,6% dự toán Trung ương, 63,6% dự toán địa phương; Chín tháng thu hút gần 9,4 triệu lượt khách, tăng 11,67%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.808 tỷ đồng...

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân được bảo đảm. Tình hình an ninh trật tự, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Trong quý III/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó 39 nhiệm vụ đã hoàn thành, 8 nhiệm vụ đang thực hiện; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện trên 3 trụ cột (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số) gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,6% năm 2026.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được đẩy mạnh gắn với mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”. 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh kết nạp 2.535 đảng viên mới, đạt 82,15% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên gần 132.000 đồng chí.

Những tháng cuối năm 2026, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Quảng Trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp, nhiệm vụ chậm tiến độ. Tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 10,6% trong năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: HG)

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, khối lượng công việc trong những tháng còn lại của năm 2026 còn khá lớn, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đề nghị cấp ủy, chính quyền tập trung cao nhất, nỗ lực cao nhất, trên tinh thần xuyên suốt phải hành động, tập trung tìm giải pháp để làm, làm nhanh, làm đúng và làm có chất lượng, tuyệt đối không tìm lý do để trì hoãn và tinh thần này phải được truyền tải đến tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị, từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí cũng cho rằng, một trong những tồn tại lớn nhất trên địa bàn, ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án trọng điểm, đó là giải phóng mặt bằng còn chậm. Bởi vậy cần rà soát ngay đội ngũ cán bộ chuyên môn ở các xã, phường, trên cơ sở đó điều chuyển, bố trí cán bộ chuyên môn tăng cường để làm. Nếu địa phương này thừa, địa phương khác thiếu thì phải tính toán điều động, bố trí lại để bảo đảm tương đối cân đối.

Để đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh, cần tập trung cao nhất cho các dự án năng lượng và các dự án động lực, trọng điểm. Trong những tháng tới, những dự án năng lượng phải được định hình rõ về tiến độ và trách nhiệm.

Đối với các dự án động lực, trọng điểm đã có kết luận, phải bám sát từng mốc thời gian, không để chậm tiến độ. Đối với các dự án du lịch, đô thị, dự án liên kết vùng, kết nối hàng không phải tập trung quyết liệt triển khai, tạo động lực phát triển mới.

Nhấn mạnh trách nhiệm của từng đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh phải thực sự vào cuộc, tìm giải pháp để làm theo tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Tất cả vì mục tiêu xây dựng Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững.