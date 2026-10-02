Quảng Trị: Gắn trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri ngay tại các hội nghị tiếp xúc

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Đồng Lê, Minh Hóa và một số địa phương lân cận, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận sự quan tâm của cử tri đến công tác quản lý sau quá trình sắp xếp địa giới hành chính và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Cử tri kiến nghị sớm hoàn thiện cơ chế vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các cấp có thẩm quyền cần bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí và thiết chế sinh hoạt cho thôn, tổ dân phố.

Cử tri xã Đồng Lê phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh Võ Linh

Bên cạnh đó, cử tri mong muốn nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư. Công tác tuyển dụng lực lượng quân sự địa phương, chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội cần được quan tâm kịp thời.

Nhiều ý kiến đề nghị ưu tiên nâng cấp cầu treo, đường dân sinh và đường gom kết nối với Quốc lộ 12A. Việc bố trí đất nghĩa trang, hỗ trợ kinh phí chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh miễn phí cũng được cử tri tha thiết đề đạt.

Cử tri xã Gio Linh kiến nghị, nêu ý kiến gửi đến đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị. Ảnh Võ Linh

Cử tri xã Triệu Bình nêu kiến nghị gửi đến đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị . Ảnh Võ Linh

Tại các xã Gio Linh, Triệu Bình, hội nghị tiếp xúc cử tri ghi nhận nhiều vấn đề bức xúc về đất đai, môi trường và chính sách an sinh xã hội. Cử tri phản ánh những khó khăn trong việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng tranh chấp và chuyển đổi mục đích sử dụng. Đồng thời, đề nghị chính quyền khẩn trương di dời bãi rác thôn Gio Bình do tình trạng ô nhiễm kéo dài.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị tiếp thu, lắng nghe, ghi nhận những kiến nghị của cử tri. Ảnh: Võ Linh

Các ý kiến cũng kiến nghị xem xét mở rộng đối tượng hỗ trợ nhà ở. Mức phụ cấp cho cán bộ thôn cần điều chỉnh tương xứng với khối lượng công việc sau sáp nhập. Chính quyền địa phương chú trọng bố trí cán bộ cấp xã đúng năng lực. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và có biện pháp giảm áp lực giá điện.

Cử tri xã Gio Linh phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Võ Linh

Đặc biệt, cử tri xã Gio Linh kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị có ý kiến phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền về việc đầu tư, mở rộng cơ sở hạ tầng y tế. Các cơ sở y tế cần được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại. Tình trạng quá tải do thiếu hụt giường bệnh, cơ sở vật chất xuống cấp đang tạo rào cản lớn đối với người dân khi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Cử tri đề xuất nghiên cứu cơ chế liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh và thông tuyến bảo hiểm y tế linh hoạt. Người dân khi khám trái tuyến hoặc vượt tuyến cần được hưởng đầy đủ quyền lợi thanh toán. Điều này sẽ góp phần giảm thiểu chi phí tự chi trả và bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Lãnh đạo sở, ngành trả lời kiến nghị của cử tri tại Hội nghị TXCT tại xã Gio Bình. Ảnh: Võ Linh

Tại các hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đã trực tiếp giải trình cụ thể các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý. Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, các đại biểu trân trọng ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cử tri. Đây là nguồn thông tin thực tiễn vô cùng giá trị phục vụ công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Trần Vũ Khiêm phát biểu tại Hội nghị TXCT xã Đồng Lê. Ảnh: Võ Linh

Nhấn mạnh tinh thần tiếp xúc cử tri phải gắn liền với trách nhiệm giải trình và đôn đốc giải quyết đến cùng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Trần Vũ Khiêm cùng Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm từng vụ việc.

Trong đó, Sở Xây dựng cần khẩn trương hoàn thành thủ tục nâng cấp hai cầu treo tại địa bàn Đồng Lê. Các ngành chức năng phải rà soát, xử lý dứt điểm bãi rác gây ô nhiễm tại thôn Gio Bình. Các địa phương cần chủ động giải quyết đề xuất về đất nghĩa trang và triển khai nhà ở cho thân nhân liệt sĩ. Trụ sở xã dôi dư cần được ưu tiên chuyển đổi làm điểm sinh hoạt cộng đồng. Các chế độ cho cán bộ sau sáp nhập phải được thực hiện đúng quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị TXCT xã Triệu Bình. Ảnh: Võ Linh

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị sẽ tổng hợp khách quan, đầy đủ để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét. Một số nội dung sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh nghiên cứu để đưa vào chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai tới. Kết quả giải quyết sẽ được theo dõi chặt chẽ và thông tin công khai đến cử tri thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.