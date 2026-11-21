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Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn và chuyển giao kỹ thuật đang được tỉnh Quảng Trị triển khai đồng bộ nhằm giúp người nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, tăng thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững.

Ông Trần Đình Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, cho biết tỉnh chú trọng thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, nhân rộng mô hình sinh kế, đào tạo nghề và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội. Trong số đó, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm là một trong những giải pháp quan trọng để người dân có thêm kiến thức, kỹ năng, chủ động phát triển kinh tế gia đình.

Từ định hướng này, các địa phương chú trọng lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện sản xuất và khả năng tạo việc làm; tổ chức lớp học linh hoạt, tăng thời lượng thực hành, gắn kiến thức được đào tạo với khả năng ứng dụng vào thực tế.

Tại xã Hải Lăng, 35 hội viên phụ nữ tham gia lớp đào tạo nghề pha chế đồ uống do Ủy ban Nhân dân xã tổ chức, với sự giảng dạy của giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Triệu Hải.

Trong ba tháng, học viên được hướng dẫn công thức, tỷ lệ nguyên liệu và kỹ thuật pha chế, kết hợp lý thuyết với thực hành. Qua khóa học, chị em có thêm kỹ năng nghề, mở hướng kinh doanh nhỏ, phát triển dịch vụ, tăng thu nhập.

Chị Trần Thị Hường, hội viên phụ nữ thôn Mai Đàn, cho biết kiến thức học được có thể giúp chị em tự mở quán kinh doanh, tạo thêm thu nhập hoặc phục vụ nhu cầu gia đình.

Ở miền núi, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đakrông đưa các lớp đào tạo nghề về tận thôn, bản, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Đến hết tháng 10/2026, Trung tâm tổ chức 5 lớp đào tạo nghề dưới 3 tháng với hơn 100 học viên tại xã Hướng Hiệp, tập trung vào kỹ thuật chăn nuôi bò và phòng, trị bệnh cho gia súc.

Trong giai đoạn 2024-2025, đơn vị mở 25 lớp với hơn 500 học viên là người dân tộc thiểu số, đào tạo các nghề nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến đồ ăn uống và kỹ thuật điện. Việc tổ chức lớp học ngay tại địa bàn giúp người dân tiết kiệm chi phí đi lại, thuận tiện sắp xếp công việc gia đình và sản xuất.

Năm 2026, tỉnh Quảng Trị phân bổ hơn 23,8 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề cho 4.222 lượt người học, gồm 1.786 người học trình độ sơ cấp, 2.331 trung cấp và 105 cao đẳng.

Toàn tỉnh có 5.395 lượt người tham gia các mô hình đào tạo nghề, tập trung vào những lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản, dịch vụ và các ngành nghề có khả năng tạo việc làm.

Cùng với đào tạo nghề, tỉnh có 147 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 4.750 lượt người được tư vấn, giới thiệu cơ hội làm việc ở nước ngoài.

Để người dân có điều kiện vận dụng kiến thức sau đào tạo, tỉnh kết hợp dạy nghề với hỗ trợ vốn tín dụng chính sách và phát triển sản xuất. Trong 10 tháng năm 2026, các chương trình tín dụng ưu đãi đã hỗ trợ hơn 39.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách vay vốn, với doanh số cho vay đạt 2.883 tỷ đồng. Nguồn vốn góp phần tạo việc làm cho 13.723 lao động; trong đó có 116 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Theo số liệu rà soát được tỉnh công bố, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo tiếp tục giảm. Ước tính đến cuối năm 2026, toàn tỉnh còn 28.087 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 6,04%, giảm 6.482 hộ so với đầu năm, tương ứng giảm 1,53 điểm phần trăm. Trong đó, hộ nghèo còn 13.993 hộ, chiếm 3,01%; hộ cận nghèo còn 14.094 hộ, chiếm 3,03%.

Thời gian tới, Quảng Trị tiếp tục lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên nguồn lực cho miền núi, vùng sâu, vùng xa; tổ chức đào tạo nghề sát nhu cầu thị trường, tăng cường kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời hỗ trợ vốn và kỹ thuật để người dân duy trì, phát triển sinh kế. Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và hạn chế nguy cơ tái nghèo./.