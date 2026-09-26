Quảng Trị: Gần 60 tỷ đồng khắc phục sạt lở bờ biển, bờ sông tại Nam Cửa Việt, Ninh Châu

Ngày 26/9, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án thành phần 2 - Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển đoạn qua xã Nam Cửa Việt, thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển thuộc xã Bến Hải, Nam Cửa Việt.

Bờ biển qua thôn Vĩnh Hòa, xã Nam Cửa Việt đã bị xâm thực nặng cùng nhiều bao tải cát được gia cố trong những đợt mưa bão năm 2025 còn sót lại hiện nay.

Theo quyết định, dự án thành phần khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển đoạn qua xã Nam Cửa Việt (thuộc dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển thuộc xã Bến Hải và Nam Cửa Việt), do UBND xã Nam Cửa Việt làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương để thực hiện nhiệm vụ, dự án khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai và đảm bảo an ninh, quốc phòng. Thời gian thực hiện dự án năm 2026.

Dự án thành phần khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển đoạn qua xã Nam Cửa Việt hướng tuyến công trình bám sát thềm bờ biển đoạn qua xã Nam Cửa Việt với chiều dài 437m.

Quy mô đầu tư gồm xây dựng tuyến kè ngăn mặn, giữ ngọt thôn Vĩnh Hòa (thôn 9 cũ) với tổng chiều dài 437m bằng bê tông cốt thép. Trên tuyến bố trí một cống điều tiết kết hợp ngăn mặn giữ ngọt; gia cố thượng hạ lưu cống bằng bê tông cốt thép. Bố trí 9 bậc cấp lên xuống và một bậc cấp kết hợp trượt, kéo thuyền.

Dự án với mục tiêu khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở, xâm thực bờ biển và xâm nhập mặn tại khu vực thôn Vĩnh Hòa, xã Nam Cửa Việt.

Đồng thời, từng bước ổn định đường bờ, bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và hệ thống hạ tầng thiết yếu; chủ động ngăn mặn, giữ ngọt, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất, góp phần ổn định đời sống, sinh kế của người dân và nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bờ biển đoạn qua thôn Vĩnh Hòa đã bị xâm thực nặng khiến đồi cát cao và rừng phi lao phòng hộ ven biển ngày càng bị thu hẹp, chỉ còn cách tuyến đường chạy dọc phía trong khoảng hơn 30m, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới diện tích đất sản xuất, nuôi trồng thủy sản của nhiều hộ dân.

Trước đó, ngày 17/9, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án thành phần 2 - Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Kiến Giang đoạn qua xã Ninh Châu, thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Kiến Giang đoạn qua xã Trường Phú, Ninh Châu.

Theo đó, dự án thành phần 2 - Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Kiến Giang đoạn qua xã Ninh Châu (thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Kiến Giang đoạn qua xã Trường Phú, Ninh Châu), do UBND xã Ninh Châu làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 29 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương để thực hiện nhiệm vụ, dự án khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai và đảm bảo an ninh, quốc phòng. Thời gian thực hiện dự án năm 2026.

Dự án thành phần Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Kiến Giang đoạn qua xã Ninh Châu gồm tuyến đê hữu sông Nhật Lệ (đê Cồn Hoàng) và tuyến kè bảo vệ bờ sông (sông Rào Bạc).

Cụ thể, hướng tuyến công trình đê hữu sông Nhật Lệ (đê Cồn Hoàng) bám theo hiện trạng tuyến đê hữu sông Nhật Lệ đoạn qua xã Ninh Châu hiện hữu với chiều dài tuyến hơn 2.384,4m, điểm đầu kết nối với tuyến đường dân sinh hiện hữu, điểm cuối kết nối với cống Hói Cầu.

Hướng tuyến công trình kè bảo vệ bờ sông (sông Rào Bạc) bám sát bờ tả sông Rào Bạc với chiều dài tuyến 615,3m, điểm đầu kết nối với đường dân sinh hiện hữu, điểm cuối kết nối với tuyến đường giao thông nông thôn đoạn qua trụ sở UBND xã Ninh Châu.

Dự án với mục tiêu khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở, ổn định bờ sông Kiến Giang, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, bảo đảm an toàn công trình hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai.

Quy mô đầu tư gồm xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ sông Rào Bạc với chiều dài 615,3m theo hình thức kè tường đứng bê tông cốt thép, gia cố nền móng bằng hệ cọc BTLT PHC350A.

Sửa chữa, gia cố tuyến đê hữu sông Nhật Lệ đoạn qua xã Ninh Châu (đê Cồn Hoàng) với tổng chiều dài hơn 2.384,4m, trong đó đoạn đầu tuyến đê dài hơn 1.418,4m được sửa chữa, gia cố mái đê phía sông và mặt đê; đoạn cuối tuyến dài hơn 966m được sửa chữa, gia cố mặt đê và một số điểm sạt lở cục bộ mái đê phía sông; mái đê phía đồng được đắp bù và trồng cỏ.