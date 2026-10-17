Quảng Trị: Dùng sổ đỏ giả lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ban hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Thanh Chương (SN 1993, trú xã Kim Phú, hiện ở phường Đồng Thuận) về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cùng vụ việc, Nguyễn Thanh Hải (SN 1989, trú thôn Sơn Lộc, xã Đông Trạch) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Thái Thanh Chương (áo đen, bên trái) và Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan Công an

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 9/2026, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Chương lên mạng xã hội Facebook tìm mua 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất giả để làm công cụ lừa đảo.

Ngày 17/9, tại một quán cà phê ở phường Đồng Hới, Chương đưa cho một phụ nữ tên Minh xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đứng tên mình, giới thiệu đang cần tiền nên muốn bán thửa đất rộng 180m² tại phường Đồng Sơn.

Tin tưởng giấy tờ Chương đưa ra, chị Minh đồng ý mua thửa đất với giá 250 triệu đồng và chuyển tiền qua tài khoản. Sau khi nhận tiền, hai bên lập hợp đồng đặt cọc. Chương giao giấy chứng nhận giả cho người mua và hẹn ngày 17/10 ra công chứng sang tên.

Chưa đầy hai tuần sau, ngày 29/9, Chương tiếp tục dùng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả khác để chào bán thửa đất rộng 130m² tại phường Đồng Sơn cho chị Minh.

Do tin tưởng lần giao dịch trước, chị Minh đồng ý mua với giá 400 triệu đồng, chuyển trước 350 triệu đồng. Chương tiếp tục giao giấy chứng nhận giả, lập hợp đồng đặt cọc và hẹn ngày 5/10 làm thủ tục công chứng sang tên.

Mở rộng điều tra, Chương khai nhận đã sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa thêm 3 nạn nhân khác, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5,6 tỷ đồng.

Lần theo dấu vết điều tra, Cơ quan công an tỉnh Quảng Trị, quá trình xác minh vụ việc đã làm rõ hoạt động cho vay lãi nặng của Nguyễn Thanh Hải. Từ ngày 30/3 đến 13/10/2026, Nguyễn Thanh Hải cho Thái Thanh Chương vay tiền tổng cộng 57 lần, với số tiền cho vay hơn 5,6 tỷ đồng. Mỗi lần vay từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Hai bên thỏa thuận cứ vay 50 triệu đồng thì phải trả lãi 1 triệu đồng mỗi ngày, tương đương 20.000 đồng/triệu đồng/ngày. Theo cơ quan công an, mức lãi suất này cao gấp hơn 5 đến 51 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Tổng số tiền Hải thu lợi bất chính được xác định hơn 589 triệu đồng.

Công an phường Đồng Hới đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra theo thẩm quyền. Sau đó, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Chương và Hải để phục vụ công tác điều tra.