Quảng Trị đưa pháp luật phòng, chống ma túy vào trường học

Học sinh Trường THPT Hướng Hóa tham gia hội thi tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Ngày 2/11, Trường THPT Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức chương trình sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Hội thi tuyên truyền, giáo dục pháp luật”, thu hút sự tham gia của cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.

Hoạt động tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ba nội dung: Phòng, chống ma túy; phòng, chống bạo lực học đường và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đây đều là những vấn đề có tác động trực tiếp đến môi trường học đường và đời sống của học sinh.

Trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh ma túy

Học sinh Trường THPT Hướng Hóa tham gia hội thi tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Tại hội thi, học sinh tham gia các phần thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, hùng biện và xử lý tình huống liên quan đến phòng, chống ma túy, bạo lực học đường và an toàn giao thông.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, học sinh được củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, kỹ năng phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và ý thức tự bảo vệ bản thân.

Trong đó, nội dung phòng, chống ma túy được lồng ghép nhằm giúp học sinh nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, ý thức phòng ngừa và trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng môi trường học đường không có ma túy.

Bên cạnh phần thi của các đội, chương trình còn tổ chức giao lưu với học sinh thông qua hệ thống câu hỏi và tình huống pháp luật gần gũi với lứa tuổi. Hình thức tương tác trực tiếp góp phần giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng ứng xử và tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ vi phạm pháp luật.

Đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh

Không chỉ tuyên truyền về phòng, chống ma túy, hội thi còn đề cập đến trách nhiệm của học sinh trong phòng ngừa bạo lực học đường, chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Việc kết hợp kiến thức pháp luật với các tình huống thực tế giúp nội dung tuyên truyền trở nên dễ tiếp cận, tạo điều kiện để học sinh chủ động tìm hiểu, trao đổi và vận dụng vào đời sống hằng ngày.

Thông qua hoạt động, Trường THPT Hướng Hóa hướng đến nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành kỹ năng nhận diện và phòng tránh các hành vi vi phạm trong học sinh.

Đồng thời, chương trình góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy, không bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Việc tổ chức tuyên truyền pháp luật dưới hình thức hội thi cũng góp phần phát huy vai trò của học sinh trong phổ biến kiến thức pháp luật đến bạn bè, gia đình và cộng đồng.