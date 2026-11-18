Một góc phường Đồng Hới tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Cái Huệ

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch lần này là sự phân bổ các dự án trên nhiều không gian và lĩnh vực phát triển, từ hạ tầng sản xuất, năng lượng, logistics đến các tổ hợp du lịch, dịch vụ quy mô lớn.

TỪ 103 DỰ ÁN, ĐỊNH HÌNH CÁC TRỤ CỘT THU HÚT ĐẦU TƯ

Theo Quyết định số 4950/QĐ-UBND ngày 13/11/2026, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt danh mục 103 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030. Danh mục được phân bổ trên nhiều lĩnh vực, gồm: năng lượng 2 dự án; logistics 3 dự án; du lịch, dịch vụ và thương mại 38 dự án; nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao 7 dự án; công nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và hạ tầng sản xuất 32 dự án; đô thị, nhà ở thương mại 16 dự án; y tế, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng y tế 5 dự án.

Cơ cấu này cho thấy Quảng Trị đang hướng hoạt động xúc tiến đầu tư đến nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung đáng kể vào công nghiệp và du lịch. Đây cũng là hai nhóm có khả năng tạo thêm động lực phát triển sản xuất, dịch vụ, việc làm và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế của địa phương.

Ở lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng sản xuất, danh mục đề cập đến các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bàu Quang 1, Bàu Quang 2, Bàu Quang 3; khu công nghiệp Cam Liên; khu công nghiệp Bắc Đồng Hới mở rộng và một số dự án hạ tầng sản xuất khác.

Đáng chú ý, dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Bàu Quang 1 tại xã Triệu Phong có diện tích dự kiến 400 ha; khu công nghiệp Bàu Quang 2 có diện tích 300 ha và khu công nghiệp Bàu Quang 3 có diện tích 75 ha. Các dự án hướng đến hình thành quỹ đất công nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước tạo thêm không gian phát triển công nghiệp trên địa bàn.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Capella Quảng Trị. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Bên cạnh đó, danh mục còn có các dự án sản xuất, chế biến nông sản, ứng dụng công nghệ cao và phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đây là hướng tiếp cận nhằm tăng cường liên kết giữa sản xuất nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi sản xuất.

DU LỊCH, LOGISTICS VÀ NĂNG LƯỢNG MỞ THÊM KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN

Một trong những điểm đáng chú ý của danh mục là nhóm du lịch, dịch vụ và thương mại với 38 dự án, trải rộng tại nhiều địa bàn. Các dự án tập trung vào phát triển khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, sân golf, dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí và khai thác các giá trị cảnh quan, văn hóa bản địa.

Trong đó, khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp sân golf Chà Nòi tại xã Phong Nha có diện tích dự kiến 250 ha. Khu du lịch - dịch vụ Mũi Trèo - Rú Bàu tại thôn Vĩnh Kim, xã Cửa Tùng có diện tích 198,89 ha. Ngoài ra, danh mục còn có các dự án khu du lịch sinh thái thác Ba Vòi, khu du lịch sinh thái Brai - Tà Puồng và nhiều dự án nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên khác.

Việc đưa các dự án này vào danh mục ưu tiên kêu gọi đầu tư cho thấy định hướng khai thác lợi thế cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên và các giá trị văn hóa để phát triển những sản phẩm du lịch đa dạng hơn. Qua đó, mở rộng không gian kinh doanh dịch vụ, lưu trú, vui chơi giải trí và gia tăng khả năng kết nối các điểm đến.

Lễ khởi công Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối cuối tháng 10 vừa qua. Ảnh: Hồng Mến

Ở lĩnh vực logistics, Quảng Trị ưu tiên 3 dự án gồm Trung tâm Logistics Bến Quan, Trung tâm Dịch vụ logistics phía Nam Đông Hà và khu dịch vụ logistics phường Ba Đồn.

Đáng chú ý, Trung tâm Logistics Bến Quan tại xã Bến Quan có quy mô dự kiến 100 ha, định hướng phát triển trung tâm logistics tổng hợp, gắn với các hoạt động vận tải, kho bãi, bảo quản, phân phối hàng hóa và hỗ trợ kết nối vùng nguyên liệu với các cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ.

Đối với năng lượng, danh mục có dự án Nhà máy điện tua-bin khí hỗn hợp Quảng Trị tại khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, với quy mô công suất dự kiến 340 MW. Cùng với đó là dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện tại xã Nam Trạch, công suất xử lý 600 tấn/ngày và phát điện công suất 15 MW.

Đây là những dự án có ý nghĩa trong việc bổ sung hạ tầng năng lượng, xử lý chất thải và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Để danh mục dự án thực sự trở thành cơ sở thu hút các nhà đầu tư, UBND tỉnh Quảng Trị giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương công bố, quảng bá rộng rãi danh mục; hoàn thiện dữ liệu, ấn phẩm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, đối tác, nhà đầu tư khảo sát địa điểm, đề xuất dự án.

Đồng thời, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương có trách nhiệm công khai thông tin quy hoạch, hiện trạng mặt bằng, hạ tầng kết nối và tình trạng pháp lý của các dự án; chủ động phối hợp giải quyết thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng.