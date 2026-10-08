Quảng Trị:Dự kiến tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch 'Rực rỡ miền kỳ quan'

Ngày 8.10, tin từ Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị cho hay, UBND tỉnh Quảng Trị đã làm việc với Sở VHTTDL cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan để rà soát, thống nhất nội dung xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Quảng Trị vào ngày 24 hằng năm. Hoạt động này được gắn với Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Du khách quốc tế thăm động Tiên Sơn ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Theo dự kiến, chương trình khai mạc và chương trình nghệ thuật “Rực rỡ miền kỳ quan” diễn ra ngày 24.11 tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, xã Phong Nha. Chuỗi hoạt động hướng đến kích cầu du lịch, hình thành các tour, tuyến và sản phẩm dịch vụ hấp dẫn, chú trọng trải nghiệm khám phá kỳ quan hang động tại Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng.

Các hoạt động văn hóa, ẩm thực dự kiến được tổ chức tại xã Bến Hải, phường Quảng Trị và phường Đồng Hới từ ngày 24–30.11. Cùng thời gian này, Tuần phim lưu động với chủ đề “Điện ảnh Việt – Tự hào văn hóa, kết nối cộng đồng” sẽ đến một số xã miền núi, phục vụ người dân.

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng, đêm chung kết Liên hoan tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I dự kiến diễn ra ngày 19.11 tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh, phường Đồng Hới. Các xã, phường, đặc khu chủ động lựa chọn hoạt động phù hợp, gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm.

Ông Hoàng Xuân Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở VHTTDL tiếp thu ý kiến các đơn vị, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm. Các hoạt động cần tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và du khách cùng tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng những giá trị văn hóa.

Thành cổ Quảng Trị là nơi dự kiến diễn ra tuần lễ khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026

Ông Tân đề nghị doanh nghiệp chủ động đăng ký những hoạt động sáng tạo, có điểm nhấn và khả năng duy trì lâu dài, từng bước hình thành sản phẩm, dịch vụ đặc trưng của Quảng Trị. Tỉnh cũng khuyến khích doanh nghiệp phối hợp nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm quà tặng mang bản sắc địa phương để giới thiệu đến du khách.

Đối với các địa phương, yêu cầu đặt ra là phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, lựa chọn mô hình gắn với phong tục và đời sống cộng đồng. Việc tổ chức cần hướng tới duy trì hoạt động thường xuyên, huy động nguồn lực xã hội, tạo thêm sản phẩm văn hóa – du lịch có thể khai thác lâu dài.

Tuần lễ khinh khí cầu quốc tế – Quảng Trị 2026 dự kiến diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị vào ngày 25–26.11. Hoạt động tiếp tục được tổ chức tại bờ Nam Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải vào ngày 27–28.11.