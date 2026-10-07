Quảng Trị dự kiến đầu tư gần 1.800 tỷ đồng phát triển không gian, cảnh quan du lịch biển Nhật Lệ

Biển Nhật Lệ nhìn từ trên cao. (Ảnh: HG)

Với lợi thế bãi biển đẹp, nằm liền kề trung tâm đô thị Đồng Hới, biển Nhật Lệ được xác định là một trong những không gian có tiềm năng tạo điểm nhấn cho du lịch Quảng Trị. Vì thế, định hướng của tỉnh là chuyển một bãi biển quen thuộc thành không gian du lịch-dịch vụ hoạt động cả ngày và nhiều thời điểm trong năm.

Theo dự thảo quy hoạch chi tiết mở rộng đường Trương Pháp và chỉnh trang, phát triển không gian biển Nhật Lệ có diện tích khoảng 96ha, thuộc các phường Đồng Hới và Đồng Thuận. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.800 tỷ đồng.

Đường Trương Pháp được định hướng trở thành trục hạ tầng và cảnh quan; phía đông ưu tiên không gian công cộng, công viên, quảng trường, bãi tắm; phía tây tổ chức đô thị, dịch vụ, bãi đỗ xe và các chức năng tạo bộ mặt cảnh quan cho khu vực.

Cùng với quy hoạch, các ngành đang phối hợp các phường trong việc sắp xếp, di dời các nhà hàng, hộ kinh doanh khu vực bãi biển, bảo đảm đúng quy định pháp luật và ổn định sinh kế bền vững cho người dân bị ảnh hưởng.

Một trong những vấn đề cần giải quyết là việc sắp xếp, di dời 29 hộ kinh doanh tại khu vực bãi tắm Nhật Lệ 2. Theo Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, khu vực này có hơn 20.000m2 đất thương mại, dịch vụ và khoảng 7.000m2 diện tích ngoài đất cho thuê. Địa phương đã thông báo chấm dứt hợp đồng, kết thúc hoạt động và xây dựng kế hoạch thu hồi, chỉnh trang, phấn đấu bàn giao mặt bằng trước ngày 15/11.

Tại cuộc họp chiều 5/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú nhấn mạnh, việc mở rộng đường Trương Pháp, chỉnh trang và phát triển không gian biển Nhật Lệ có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện không gian phát triển đô thị biển, nâng cao chất lượng hạ tầng, cảnh quan và phục vụ người dân, du khách.

Phối cảnh quảng trường biển trong quy hoạch không gian khu vực biển Nhật Lệ

Việc tổ chức lại không gian ven biển Nhật Lệ vì vậy không chỉ nhằm tạo diện mạo mới cho đô thị mà còn mở ra dư địa phát triển các sản phẩm du lịch có khả năng khai thác quanh năm. Lợi thế của Nhật Lệ là vừa có cảnh quan biển, vừa nằm trong khu vực đô thị, thuận lợi kết nối với hệ thống lưu trú, dịch vụ, ẩm thực và các điểm tham quan.

Đồng chí Phan Phong Phú yêu cầu các ngành và 2 phường Đồng Hới, Đồng Thuận tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ về chỉnh trang, phát triển không gian bãi biển Nhật Lệ, quy hoạch mở rộng đường Trương Pháp để phát huy tiềm năng, lợi thế biển; đồng thời tạo điểm nhấn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2027, việc hình thành một không gian biển đồng bộ, có điểm nhấn và khả năng tổ chức nhiều hoạt động du lịch rất có ý nghĩa đối với tỉnh Quảng Trị. Cùng với đó, các công trình hạ tầng như hoàn thành tuyến đường ven biển, các khu du lịch sinh thái và khách sạn hạng sang ven biển sẽ góp phần tạo thêm sự thu hút của điểm đến Quảng Trị.