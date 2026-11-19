Dự án 518 tỷ đồng mới thi công được hơn 6,2 tỷ đồng rồi ngừng

Ngày 18/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh tại buổi kiểm tra các dự án phát triển quỹ đất giao UBND xã Bến Hải làm chủ đầu tư - từ Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Gio Linh.

Đáng chú ý, tại xã Bến Hải, dự án Hạ tầng khu tái định cư Trung Giang tổng mức đầu tư 518 tỷ đồng, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Gio Linh làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng phần xây lắp thực hiện mới chỉ khoảng 6,2 tỷ đồng và tạm dừng thi công từ tháng 11/2024 đến nay, chưa thu hồi được vốn tạm ứng.

Khu tái định cư Bắc đường 76 thuộc dự án Hạ tầng khu tái định cư Trung Giang nhìn từ góc Đường 76 (phía trước bên trái) và quốc lộ 9D.

Cụ thể, dự án Hạ tầng khu tái định cư Trung Giang tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh (hiện nay là xã Bến Hải) với quy mô xây dựng 2 khu tái định cư, tổng diện tích 67,63ha, gồm khu tái định cư Bắc đường 76 (diện tích 19,43ha) và khu tái định cư Nam đường đôi (diện tích 48,20ha).

Dự án có tổng mức đầu tư 518 tỷ đồng, gồm ngân sách tỉnh hỗ trợ 7,5 tỷ đồng, ngân sách huyện 510,5 tỷ đồng từ nguồn đấu giá đất của dự án, do Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Gio Linh (hiện nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Gio Linh) làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện năm 2021 - 2025.

Dự án Hạ tầng khu tái định cư Trung Giang với mục tiêu xây dựng khu tái định cư đón đầu phục vụ dự án "Tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và Đô thị ven biển Gio Linh" của Tập đoàn FLC.

Hiện nay, trong 2 khu tái định cư thuộc dự án Hạ tầng khu tái định cư Trung Giang nói trên, khu tái định cư Bắc đường 76 đã tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp với tổng giá trị 129,684 tỷ đồng, khởi công vào tháng 10/2023, đã thi công các hạng mục: đắp đất san nền, nền đường và đúc cấu kiện bê tông cốt thép, với khối lượng xây lắp đạt khoảng 6,218 tỷ đồng (đạt 7,3%) và đã tạm dừng thi công từ tháng 11/2024.

Đối với công trình khu tái định cư Nam đường đôi, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên chưa triển khai thực hiện (chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu).

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, qua kiểm tra, làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan, hiện tại dự án Hạ tầng khu tái định cư Trung Giang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, sai sót cần phải xử lý trước khi bàn giao.

Khu vực khu tái định cư Bắc đường 76 thuộc Hạ tầng khu tái định cư Trung Giang nhìn từ phía Bắc vào đường 76 phía trước.

Trong đó, về hồ sơ và thủ tục bàn giao, một số hồ sơ pháp lý về đất đai, hồ sơ thiết kế, dự toán, hợp đồng, phụ lục hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, xác nhận khối lượng đã thực hiện cần tiếp tục được rà soát, đối chiếu giữa các bên; chưa thống nhất với các bên liên quan về phương án xử lý các nội dung tồn đọng thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Gio Linh.

Dự án cũng đang vướng mắc về vốn ứng Quỹ Phát triển đất tỉnh. Cụ thể, số vốn tạm ứng Quỹ Phát triển đất tỉnh cho dự án chưa thu hồi là hơn 36 tỷ đồng, trong khi dự án đã ngừng triển khai thi công, các nhà thầu không có khối lượng để hoàn tạm ứng và chưa trả lại số tiền tạm ứng theo quy định.

Bên cạnh đó là về chênh lệch giá gói thầu so với hiện tại, do thời gian thực hiện kéo dài dẫn đến giá các gói thầu hiện nay đều tăng cao so với thời điểm ký kết hợp đồng ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà thầu từ đó có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ thực hiện về sau. Trên đất quy hoạch dự án còn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Rà soát toàn bộ dự án, đẩy nhanh thu hồi vốn tạm ứng quá hạn chưa có khối lượng

Việc chuyển chủ đầu tư dự án Hạ tầng khu tái định cư Trung Giang tại xã Bến Hải (từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Gio Linh sang UBND xã Bến Hải) trong khi dự án vẫn tồn tại, vướng mắc, sai sót sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý, triển khai các bước tiếp theo trong thời gian tới; đặc biệt là trách nhiệm về mặt pháp lý trong công tác triển khai thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND tỉnh dừng chuyển chủ đầu tư dự án trên từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Gio Linh cho UBND xã Bến Hải; hoàn thành trước ngày 24/12.

Khu tái định cư Bắc đường 76 đã tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp với tổng giá trị 129,684 tỷ đồng, đã thi công các hạng mục: Đắp đất san nền, nền đường và đúc cấu kiện bê tông cốt thép, với khối lượng xây lắp khoảng 6,218 tỷ đồng và tạm dừng thi công từ tháng 11/2024.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng xã Gio Linh có trách nhiệm chủ trì, huy động các cá nhân trước đây có liên quan đến dự án để rà soát toàn bộ dự án, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, kế hoạch vốn bố trí, vốn ứng Quỹ Phát triển đất, tài sản, công nợ, tạm ứng và tổ chức kiểm kê hiện trạng thực tế tại thời điểm bàn giao.

Xác định cụ thể khối lượng đã thực hiện, khối lượng chưa triển khai, giá trị công việc còn lại theo từng hạng mục; làm rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan, bảo đảm đầy đủ cơ sở để UBND xã Bến Hải tiếp nhận chủ đầu tư các dự án.

Khẩn trương hoàn trả phần vốn ứng chưa sử dụng cho Quỹ Phát triển đất tỉnh; làm việc với nhà thầu để đẩy nhanh thu hồi vốn tạm ứng quá hạn chưa có khối lượng theo quy định.

"Giám đốc Ban chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ, số liệu và các nội dung, công việc, hạng mục, khối lượng đã thực hiện trước thời điểm bàn giao; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) trước ngày 30/11.

Trên cơ sở đó, giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các bước tiếp theo, hoàn thành trước ngày 10/12/2026", nội dung văn bản nêu.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương hiện có cá nhân từng tham gia, phụ trách dự án đang công tác tại đơn vị có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để các cá nhân liên quan tham gia rà soát, cung cấp hồ sơ, tài liệu, giải trình và hoàn thành các nội dung nói trên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các thủ tục về đất đai; phối hợp với Sở Công thương tham mưu, xử lý việc khai thác trái phép titan trong phạm vi dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/11.

Đối với dự án Phát triển điểm dân cư Trung Sơn - giai đoạn 1 (tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 9,2 tỷ đồng), hiện tại dự án đã thực hiện đạt khoảng 85%. UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng xã Gio Linh có trách nhiệm rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tiến độ thực hiện để bàn giao đầy đủ cho UBND xã Bến Hải, đồng thời phối hợp với UBND xã Bến Hải chỉ đạo nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư cho đến khi thi công hoàn thành, thanh quyết toán công trình. UBND xã Bến Hải tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, tài liệu, thực hiện trách nhiệm chủ đầu tư theo quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 31/7/2026, đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục công trình còn lại trước 31/12/2026 và giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 trước 31/1/2027. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo. Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn UBND xã Bến Hải thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành dự án đúng thời gian quy định.