Quảng Trị: Đột kích kho hàng vùng biên giới, thu giữ 30 tấn pháo

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện kế hoạch chuyên án về đấu tranh với đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) đã phối hợp bắt giữ 3 người Lào.

Lực lượng chuyên án thu giữ 30 tấn pháo các loại tại kho hàng ở vùng biên giới. Ảnh: Hoài Nam

Trước đó, vào ngày 13/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet tiến hành phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet. Tang vật thu giữ tại hiện trường có 1.120 thùng pháo (loại 49 ống, 36 ống, 9 ống, 186 ống, pháo bi, pháo dây...) với tổng trọng lượng khoảng 30 tấn pháo hoa nổ, pháo nổ các loại.

Vào thời điểm này, các đối tượng đã lợi dụng đêm tối, trời mưa lũ, địa hình phức tạp để bỏ trốn vào rừng. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt phòng, chống tội phạm đến cùng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet triển khai đồng bộ các biện pháp, mở rộng điều tra truy xét và bắt giữ các đối tượng, đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị.

Lực lượng chuyên án phối hợp bắt giữ các tội phạm trong đường dây

Đến ngày 19/10, tại khu vực bản Mỹ Yên-Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào), lực lượng chuyên án đã phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet bắt giữ 3 đối tượng có liên quan trong vụ tàng trữ trái phép 30 tấn pháo các loại, gồm: A Mày (SN 1962) có biệt danh “Bố già đường biên”; Thạo A Lăm (SN 1983); Thạo Đỏ (SN 1981), các đối tượng cùng trú tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet.

Với 30 tấn tang vật, đây là chuyên án thu giữ pháo các loại lớn nhất từ trước đến nay.

Chuyên án thu giữ số lượng pháo các loại

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet phối hợp tiêu hủy toàn bộ tang vật

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet đã phối hợp tiêu hủy toàn bộ tang vật, tiếp tục tổ chức điều tra, xác minh, truy xét, bắt giữ các đối tượng người Lào và Việt Nam có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.