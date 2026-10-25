Quảng Trị: Dòng xe ùn tắc hơn 1km trên QL12A hướng lên cửa khẩu Cha Lo

Chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát Lào lưu thông trên quốc lộ 12A, theo hướng từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về ngã ba Khe Ve bị hỏng máy từ đêm 24/10 tại xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị phải dừng lại trên đường.

Cảnh sát giao thông có mặt từ sáng sớm để xử lý tình huống, bảo đảm giao thông qua điểm ùn tắc trên quốc lộ 12A.

Đến khoảng 6h30 sáng 25/10, một xe container biển kiểm soát 98C-220.57 lưu thông theo hướng ngược lại (từ ngã ba Khe Ve lên Cửa khẩu Cha Lo). Khi đến vị trí xe đầu kéo bị hỏng, mặt đường hẹp nhưng tài xế xe container cố tìm cách vượt qua khiến cả 2 xe bị mắc kẹt, chắn hết phần lớn đường.

Do đó, dòng ô tô cả hai hướng đều mắc kẹt, nối đuôi nhau kéo dài hơn 1km.

Ngay sau khi nhận thông tin sự việc, Tổ cảnh sát giao thông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt từ sáng sớm để xử lý tình huống, tổ chức giao thông tại khu vực xảy ra sự cố.

Các tài xế sửa chữa xe đầu kéo bị hỏng máy trên quốc lộ 12A để giải tỏa điểm ùn tắc hướng lên Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Tuy nhiên, do 2 phương tiện mắc kẹt trên đoạn đường hẹp, việc khơi thông tuyến đường cần chờ phương tiện cứu hộ đến hỗ trợ xử lý xe đầu kéo biển Lào bị hỏng. Trong thời gian này, giao thông qua khu vực tiếp tục gặp khó khăn.

Theo một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để sửa chữa xe đầu kéo mang biển kiểm soát Lào bị hỏng.

Đến 12h30 ngày 25/10, sau khi lực lượng cứu hộ khắc phục sự cố xe đầu kéo, phương tiện được di dời khỏi vị trí mắc kẹt, giao thông qua khu vực đã trở lại bình thường, tình trạng ùn tắc được giải tỏa.