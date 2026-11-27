Ngày 27/11, đoàn công tác Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương do Phó Bí thư Nguyễn Quang Đức làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị.

Chuyến công tác nhằm nghiên cứu, khảo sát thực tế để xây dựng Đề án "Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị". Tham gia đoàn có ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đỗ Văn/ Báo Đại Đoàn Kết

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng cho biết địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân gắn với cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ". Đại diện tỉnh Quảng Trị cũng thẳng thắn nêu rõ các ưu điểm, hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn địa phương trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đánh giá cao báo cáo của tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng khẳng định sự vào cuộc quyết liệt của Mặt trận và các đoàn thể đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của địa phương. Đại diện đoàn công tác cũng đề nghị Quảng Trị làm rõ thêm một số mô hình, cách làm hay và kinh nghiệm từ cơ sở để đoàn có thêm tư liệu tham mưu, hoàn thiện đề án.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh Mặt trận các cấp thời gian qua đã khẳng định rõ vai trò và được xác định là một trong những trụ cột của hệ thống chính trị tại địa phương. Thời gian tới, Mặt trận tỉnh sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, cùng hệ thống chính trị và nhân dân vượt qua khó khăn để hiện thực hóa các chỉ tiêu phát triển bằng những kết quả cụ thể.

Trưởng đoàn công tác Nguyễn Quang Đức ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Tỉnh ủy Quảng Trị cùng những ý kiến đóng góp sâu sắc, thiết thực từ thực tiễn; đồng thời cho biết toàn bộ các kiến nghị sẽ được tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền.