Hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood (Ấn Độ). Ảnh: Hồng Mến

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood (Ấn Độ), nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, quảng bá hình ảnh điểm đến và khai thác thị trường khách quốc tế giàu tiềm năng này.

Từ lợi thế điện ảnh, địa phương đặt mục tiêu xây dựng các sản phẩm du lịch theo dấu chân phim trường, tăng cường kết nối hàng không và hợp tác với doanh nghiệp lữ hành để chuyển hóa sức lan tỏa truyền thông thành lượng khách thực tế.

ĐIỆN ẢNH MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG KHÁCH ẤN ĐỘ

Tâm điểm của chương trình xúc tiến là bộ phim Silaa, tác phẩm điện ảnh Bollywood được đầu tư khoảng 4 triệu USD, dự kiến công chiếu ngày 5/2/2027. Quảng Trị cùng Ninh Bình và Cao Bằng là những địa phương được lựa chọn làm bối cảnh quay quan trọng của bộ phim.

Đây được xem là cơ hội để hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam nói chung, Quảng Trị nói riêng tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng Ấn Độ thông qua sức lan tỏa của điện ảnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh, tỉnh xác định Ấn Độ là một trong những thị trường khách quốc tế giàu tiềm năng, cần được khai thác có trọng tâm, chiến lược và lâu dài.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam phát biểu. Ảnh: Hồng Mến

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, để biến sức hút từ điện ảnh thành dòng khách du lịch thực tế, Quảng Trị cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ chiến lược truyền thông, phát triển sản phẩm, liên kết điểm đến đến kết nối hàng không và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong đó, tỉnh chú trọng xây dựng chiến dịch truyền thông đồng bộ trước, trong và sau thời điểm bộ phim Silaa công chiếu; tăng cường liên kết với các địa phương có bối cảnh quay để hình thành những hành trình du lịch theo dấu chân điện ảnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hồng Mến

Đồng thời, Quảng Trị sẽ nghiên cứu tổ chức các chuyến bay thuê bao (charter), từng bước xúc tiến mở đường bay trực tiếp từ những thành phố lớn của Ấn Độ đến Cảng hàng không Đồng Hới. Đây được xác định là một trong những điều kiện quan trọng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận điểm đến, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour và đưa khách đến địa phương.

TỪ SỨC HÚT PHIM TRƯỜNG ĐẾN SẢN PHẨM DU LỊCH THỰC TẾ

Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm là khả năng chuyển hóa hiệu ứng quảng bá từ điện ảnh thành sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh. Bởi sức hút của một bộ phim chỉ thực sự tạo ra giá trị lâu dài khi được kết nối với hệ thống dịch vụ, hành trình trải nghiệm và khả năng phục vụ du khách tại điểm đến.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đề nghị các cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch và đối tác Ấn Độ chú trọng nghiên cứu thị hiếu, phong tục, văn hóa và nhu cầu của khách Ấn Độ để phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp. Cùng với đó, cần nâng cao năng lực đón tiếp, chất lượng lưu trú, ăn uống và trải nghiệm nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường này.

Đánh giá về cơ hội hợp tác, ông Bastian N. Chacko, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho rằng, Quảng Trị là điểm đến giàu tiềm năng, còn nhiều dư địa khai thác đối với thị trường khách Ấn Độ.

Ông Bastian N. Chacko, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam. Ảnh: Hồng Mến

Theo ông Bastian N. Chacko, điện ảnh Bollywood có sức lan tỏa lớn, có khả năng khơi nguồn cảm hứng khám phá và thúc đẩy nhu cầu du lịch. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ sẵn sàng phối hợp với chính quyền tỉnh Quảng Trị, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp để thúc đẩy những chương trình hợp tác cụ thể.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung phân tích cơ hội khai thác thị trường khách Ấn Độ, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động kích cầu và tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch, lữ hành.

Liên minh các Công ty thị trường Ấn Độ và Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Hồng Mến

Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội nghị, Liên minh các Công ty thị trường Ấn Độ và Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong quảng bá, xúc tiến và phát triển sản phẩm du lịch, hướng đến khai thác hiệu quả thị trường khách Ấn Độ.