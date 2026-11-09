Quảng Trị: Đồn Biên phòng Triệu Vân tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đồn Biên phòng Triệu Vân đã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy; phân tích tác hại, hướng dẫn nhận diện các loại ma túy và phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ học sinh sử dụng ma túy; đồng thời trang bị kỹ năng nhận biết, từ chối và phòng tránh các nguy cơ liên quan đến ma túy.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Học sinh Trường THPT Triệu Phong trả lời câu hỏi liên quan đến phòng, chống ma túy.

Thông qua hình ảnh trực quan, trao đổi và giải đáp tình huống thực tế, nội dung tuyên truyền được truyền đạt sinh động, dễ hiểu, giúp học sinh nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân, kiên quyết nói không với ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật. Đơn vị cũng phát 200 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy đến học sinh.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã trao quà động viên các em học sinh đang được đơn vị hỗ trợ trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”. Đồng thời, phối hợp với đơn vị doanh nghiệp trao 10 suất học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Đại diện ban tổ chức trao quà động viên các em học sinh đang được đơn vị hỗ trợ trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Thông qua các hoạt động thiết thực, Đồn Biên phòng Triệu Vân góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhà trường và nhân dân, phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới biển.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, góp phần xây dựng địa bàn biên giới biển an toàn, ổn định và phát triển.