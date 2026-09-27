Quảng Trị đổ cát lấp đầy hố sụt lún để đảm bảo an toàn cho người dân

Xã Hiếu Giang đã huy động nhiều phương tiện, máy móc tiến hành đổ 10 xe cát, với tổng cộng hơn 100m3 cát để lấp đầy hố sụt lún. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 27/9, Ủy ban Nhân dân xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đã huy động phương tiện, máy móc tiến hành đổ cát lấp đầy hố sụt lún trên tuyến đường liên xã An Mỹ-Bản Chùa, thuộc thôn An Tuyền, xã Hiếu Giang, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Cụ thể, thực hiện phương án được thống nhất tại buổi làm việc trước đó với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo và các sở, ngành liên quan, xã Hiếu Giang đã huy động nhiều phương tiện, máy móc tiến hành đổ 10 xe cát, với tổng cộng hơn 100m3 cát để lấp đầy hố sụt lún.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, lắp đặt rào chắn và biển cảnh báo tại vị trí hố sụt, hạn chế phương tiện lưu thông và không để người dân đến gần khu vực sụt lún cho đến khi có đánh giá về mức độ đảm bảo an toàn của cơ quan chuyên môn.

Đồng thời, địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan để báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh các phương án, giải pháp tổng thể nhằm xử lý thực trạng sụt lún trên địa bàn xã.

Trước đó, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 22/9, sau một tiếng nổ lớn, người dân địa phương phát hiện hố sụt lún bất thường xuất hiện ngay mép đường liên xã An Mỹ-Bản Chùa.

Khu vực xảy ra sụt lún nằm gần nơi sinh sống của khoảng 10 hộ dân. Hố sụt có bề mặt hình tròn, sâu khoảng 3m, phía trên rộng khoảng 1,5m2 theo kiểu hàm ếch, phía dưới chứa nước màu vàng, rộng gần 4m2.

Đến thời điểm đổ cát lấp đầy, hố sụt có độ sâu đo được 17,6m, tăng gần 6 lần so với thời điểm mới phát hiện. Đáng chú ý, khoảng 3 năm trước, cách vị trí sụt lún hiện tại khoảng 100m cũng xuất hiện một hố sụt tương tự, có kích thước nhỏ hơn. Sau đó, địa phương đã xử lý bằng cách đổ đất lấp đầy.

Tại xã Kim Ngân, một hố sụt khác xuất hiện trong khu vực sân thể dục, thể thao của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ngân Thủy.

Trước đó, khoảng 14 giờ 10 phút ngày 24/9, hố sụt có độ sâu khoảng 3-4m, miệng rộng khoảng 1m xuất hiện, làm hư hỏng một phần bề mặt sân trường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng xung quanh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường và chính quyền địa phương đã khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, dựng hàng rào bảo vệ, tạm dừng các hoạt động thể dục, ngoại khóa tại sân trường.

Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường quản lý học sinh bán trú, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để nhắc nhở, không cho học sinh, cán bộ, giáo viên tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Trước những hiện tượng trên, ngày 25/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các sở, ngành liên quan đã đến kiểm tra hiện trường, đồng thời yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến sụt lún, nghiên cứu phương án khoan thăm dò để xác định nguyên nhân, từ đó có giải pháp xử lý phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và học sinh trong khu vực bị ảnh hưởng./.