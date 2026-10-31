Quảng Trị định hướng xây dựng cửa khẩu số ở Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Ngày 31/10, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan về định hướng xây dựng cửa khẩu số và các cơ chế, chính sách đặc thù đề xuất áp dụng thí điểm tại Khu Kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn (Lào).

Chưa có sự kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu đồng bộ

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị, hiện nay các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương chủ trì buổi làm việc.

Tuy nhiên, các hệ thống, phần mềm hiện nay chủ yếu hoạt động độc lập, chưa có sự kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu đồng bộ giữa các lực lượng. Việc điều phối, kiểm soát tổng thể các hoạt động tại cửa khẩu chưa được thực hiện trên một nền tảng thống nhất.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận định hướng xây dựng cửa khẩu số, tiến tới mô hình cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; đề xuất giải pháp kết nối, liên thông các hệ thống phần mềm nghiệp vụ, hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm chia sẻ thông tin đồng bộ giữa các lực lượng, phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.

Các ý kiến cũng đề xuất rà soát hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ và quy trình vận hành để xác định những hạng mục ưu tiên đầu tư, nâng cấp, hướng đến xây dựng hệ thống quản lý cửa khẩu tập trung, hiện đại, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại qua biên giới.

Nhiệm vụ cần thiết, khả thi về mặt kỹ thuật

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, việc xây dựng cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là nhiệm vụ cần thiết, có cơ sở về chủ trương và khả thi về mặt kỹ thuật.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Để tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai, ông Bùi Hoàng Phương yêu cầu thành lập Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến làm Phó Trưởng ban Thường trực. Đồng thời, giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực tế, đánh giá toàn diện hiện trạng hạ tầng, trang thiết bị công nghệ, quy trình nghiệp vụ và những khó khăn trong kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, giao VNPT Quảng Trị xây dựng ít nhất 2 phương án triển khai, gồm phương án tối ưu và phương án tạm thời, chậm nhất cuối tháng 11/2026 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cũng yêu cầu nghiên cứu phương án thuê dịch vụ công nghệ, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiệu quả và có lộ trình vận hành lâu dài. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và phía Lào để tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ, tạo điều kiện triển khai xây dựng cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bảo đảm thực chất, đồng bộ và hiệu quả.